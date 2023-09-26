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汐止金龍里資收站兼做愛心 發放獎學金更助共餐

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止金龍里黃金資收站開站11年，做環保也兼做愛心，回饋金都用來關心弱勢，包括喪葬補助、急難救助，還有老人共餐，其中最大宗則是發國小到大學的獎學金。 圖／觀天下有線電視提供
汐止金龍里黃金資收站開站11年，做環保也兼做愛心，回饋金都用來關心弱勢，包括喪葬補助、急難救助，還有老人共餐，其中最大宗則是發國小到大學的獎學金。 圖／觀天下有線電視提供

汐止金龍里黃金資收站開站11年，一直都是汐止區黃金資收站回收量最多的里，雖然，志工搬搬抬抬很辛苦，但他們做環保也兼做愛心，回饋金都用來關心弱勢，包括喪葬補助、急難救助，還有老人共餐，其中最大宗則是發國小到大學的獎學金，這一發就是8年的時間。

每個星期六金龍里志工們在活動中心集合後開始忙，早上六點多陸續會有民眾拿回收物來，不一會工夫，大門前的空間就堆滿了瓶瓶罐罐、紙箱等回收物，等告一段落，垃圾車或是資源回收車來，志工們又要將地上的回收物通通搬上車，有時候東西重一點就兩個人一起扛，儘管搬搬抬抬很辛苦，但是志工們卻樂在其中，因為除了可以做環保，還兼做愛心。

金龍里長陳美麗表示，志工們都很辛苦，為了金龍里的小朋友、大朋友們的獎學金、以及老人的共餐，所以，很認真的在做資收，在民國101年成立了黃金資收站，回饋金都拿來做喪葬補助、低收入戶補助以及獎學金的發放跟老人共餐。

陳美麗指出，支出最大宗的是發放獎學金，從小學、國中、高中到大學，每一年大概都要發20幾萬元，這一發已經8年。

汐止金龍里黃金資收站11年了，現在每個禮拜回收量至少都有超過3.5噸，是汐止各站中最多，志工說做的辛苦卻開心，因為都將回饋金都拿來幫助弱勢，除了喪葬補助、急難救助，以及補助每個星期四的老人共餐，可以幫助弱勢很值得。

汐止 老人共餐 愛心

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