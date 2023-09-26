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萬里蟹季開跑 9月29日活蟹福袋特賣

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北萬里蟹產季開跑，活蟹市集29日開張。記者劉懿萱／攝影
新北萬里蟹產季開跑，活蟹市集29日開張。記者劉懿萱／攝影

新北萬里蟹產季開跑，活蟹市集從中秋連假9月29日開張，攤商提供現撈萬里蟹、代客蒸煮服務，29日下午1點30分辦萬里蟹福袋特賣會，原價2台斤800元活蟹福袋特價399元，限量百份；捕蟹體驗、漁村導覽接受現場免費報名。

新北市副市長劉和然說，9月海葵颱風遠颺後一路天氣晴朗，漁民整個月都在海上作業，擁抱豐收喜悅，「吃對時最好吃」，歡迎饕客到北海岸享用萬里蟹。

農業局指出，今年野柳假日活蟹市集自9月29日開張，攤商提供現撈萬里蟹、代客蒸煮服務，品嘗美味萬里蟹正是時候。五星餐廳望月樓也從10月2日起至11月30日，供應限定菜單「一蟹知秋」，涵蓋新奇士橙蒸花蟹、沙茶皮蛋三點蟹煲及午間限定蟹肉鮮蝦餃等。

今年萬里蟹跨足文創界，與白爛貓家族合作，推出「萬里蟹X白爛貓」專屬濾鏡，9月29日至11月26日到淡水漁人碼頭、富基、龜吼及野柳四大產地，透過掃描QRcode套用限定濾鏡，可讓萬里蟹吉祥物及白爛貓一同出現在拍照畫面中，富基B棟餐飲區還打造「限定鱻猛白爛貓主題展間」，10月14日邀白爛貓家族同樂。

萬里蟹 海葵颱風

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