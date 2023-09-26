二等公民？泰山三鶯汙水接管偏低

新北汙水接管率達72 .16%，接管逾119萬戶，部分行政區接管率仍低，泰山區僅12%，居民反映，泰山及新莊區是共同生活圈，新莊汙水接管率超過8成，「教泰山人情何以堪」。台北市衛工處前處長陳永輝常擔任相關工程評委、顧問，他建議新北市府設法自籌經費，加快布建效率。

接管率同樣偏低的三鶯地區居民也反映，他們已等候多年，三鶯人像二等公民，不只後巷髒亂不堪，還可能成治安死角。

新北市水利局汙水下水道工程專委蔡建立解釋，汙水系統以八里汙水廠為核心分上中下游，下游八里、淡水、三重、蘆洲接管率超過90％；中游段幾乎達平均值70%，上游段樹林43%、三峽36％、鶯歌21％、泰山12%。

蔡建立說，受限於經費問題，難在短時間內讓全市完成接管，目前已達成近120萬戶，規畫2026年上升到130萬戶、2030完成140萬戶，持續朝目標推進。

蔡也說明，新北都會區發展得早，早期汙水接管不普及，部分地區接管率偏低，不少老舊建築缺乏汙水下水道接管，導致環境髒亂。

接管除工程經費要到位，施工環境也是挑戰。蔡建立指出，處理上游地區三峽、鶯歌地區接管，管線要跨過大漢溪到鶯歌水資場，採用S型曲線推進，工程難度高，還牽涉跨越橋梁及溪流等因素，還要避開地下管線，透過精準測量才克服。

市議員江怡臻說，三鶯地區屬大系統最上游，推動期程順位本來就屬後段，中央核定較慢，補助又逐年遞減，許多工程延宕。市議員李宇翔指出，近來接管速度變慢，主因是物價及原物料上漲，市府用過去方式編預算緩不濟急，應積極向中央爭取經費才能突破困境。

陳永輝表示，為讓汙水處理廠發揮最大效益，當初接管是依照遠近程度做主幹管、次幹管，新北整體執行率不錯。泰山、三鶯一帶仍持續做，受限於中央補助縮減，建議新北設法自籌，加大布建汙水管線力道。