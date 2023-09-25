北市抽查蔬果農藥殘留 不合格率22%

台北市衛生局公布8月抽檢生鮮蔬果殘留農藥結果，50件產品中11件違規，抽檢地點包含蔬果專賣店、餐廳等，知名手搖飲大苑子使用的檸檬也入列。

衛生局今天以新聞稿表示，今年8月共計抽驗50件蔬果產品，檢驗結果11件產品不符規定，不合格率為22%。

衛生局指出，此次抽驗不符規定產品，豌豆2件各檢出2至6項殘留農藥；芹菜、百香果、辣椒、青蔥、紅鳳菜、白蘿蔔、檸檬、芥蘭花、絲瓜各1件，分別檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局抽檢地點包含日鮮蔬果專賣店、永祥蔬果行、為福樓餐廳、富安蔬果行、大苑子士林文林店，以及環南市場蔬菜攤等。

根據衛生局資料，蔬果來源地包含新北、雲林、南投、屏東等，除了下架產品，也移請地方政府衛生局，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定開罰。

衛生局指出，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局已通知北農，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農民停止供應該品名代號10天，第1次違規錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。