新北汙水未接管戶集中管線上游 專家建議自籌經費加速

新北汙水下水道接管是長年來問題，新北近年持續加速布建，接管率甚至號稱全國第一，不過仍有眾多地區不夠普及，經統計大多聚於管線上游三鶯及泰山地區等。專家建議，技術及效益上確實會有先後順序，若要增加接管速度，現在新北也有收取下水道使用費，也能自籌一些經費，加速工程的布管時間。

接管攸關民生，讓不少民眾相當關心，也因此成為新北近年施政重點，新北市長侯友宜過去執政四年當中，共接管25萬戶，但不少民眾反應，似乎都集中於特定地區，相對剝奪感高。

新北都會區中的泰山區，過去汙水接管一直偏低，目前僅有12%。在地居民反映，泰山及新莊是共同生活圈，過了一個新北大道卻完全不一樣，新莊汙水接管率已經超過八成，這叫泰山人情何以堪。

接管率同樣偏低的三鶯地區民眾也反映，新北多地接管都逐漸普及，他們已經等候多年，搞得三鶯人像二等公民一樣落人一截，這樣不只後巷髒亂不堪，更可能成為治安死角，還是希望政府加速執行。

汙水下水道工程科長蔡建立解釋，汙水系統以八里汙水廠為核心分上中下遊，下游八里、淡水、三重、蘆洲等都會區接管率都幾乎超過90％；中油段也幾乎都達平均值70%，但上游段樹林43%、三峽36％、鶯歌21％、泰山甚至僅有12%。

台北市衛工處前處長陳永輝現在常擔任相關工程評委或顧問，他指出，為讓汙水處理廠發揮最大經濟效益，當初接管的確是依照遠近程度來做主幹管、次幹管等各式管，過程中也觸及一些增建物等，接管確實比較困難，新北在這方面成果已經很不錯。

陳永輝也說，現在泰山、三鶯也都有陸續在做，不過中央補助可能已沒這麼多，建議新北應該從財政上設法自籌一些，比如像是已經開收的下水道使用費或其他面向去自籌一點，當然是有錢好辦事，就比較能加速布建汙水管線。