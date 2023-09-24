新北秋季淨灘 600人清出666公斤海廢
海洋廢棄物對生物、人類都造成嚴重危害，新北市環保局響應「世界清潔日」，24日在八里區北堤沙灘舉辦「新北市秋季聯合淨灘活動」，號召逾600人共同清理海洋廢棄物，共清出472.9公斤垃圾及193.3公斤資收物將回收再利用，接下來新北轄內其他8個沿海行政區也將接力辦理淨灘活動，為環境盡心力。
今日新北市高溫炎熱，民眾仍是熱情不減，100位自由報名名額開放報名當時一天就額滿，今天還有八里區公所及在地里民、海巡署第八岸巡隊、新北市新莊區全泰里、圓剛科技公司、新北市醫事檢驗師公會、台北市西南獅子會等關注環境議題的企業及民間單位齊聚一堂。
美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser昨(23)日參加新北青年氣候論壇，聽聞今日新北將辦理淨灘活動，立即表達響應，要跟著大家一起挽袖加入淨灘行列。
圓剛科技王沈銘發言人表示，圓剛科技要求每位同仁每年必須投入3小時志工服務，今天淨灘活動更是一個很好的環境教育機會，不僅可以提升同仁及家屬的環保意識，且透過實際淨灘行動清除海廢，身心靈都十分充實。
新北市環保局主任祕書陳美玲表示，據美國海洋保育協會統計資料，全球淨灘廢棄物前十名中多數為塑膠製品，台灣最常見的淨灘廢棄物也是寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管等，凸顯減塑重要性。
市府透過推出新北Ucup、reBAG提倡循環再利用，或結合轄內業者推動不塑之客友善店家、不塑市場及夜市等，今年5月1日起更禁用一次性塑膠杯，落實源頭減量。本次淨灘活動也不搭建一次性舞台及不額外製作活動背板、不提供杯水，後續更將集中處理所清理出的寶特瓶，回收再生製成環保衣，為海廢創造新價值。
環保局表示，除每年春秋兩季的聯合淨灘活動及企業或民間單位自主辦理的淨灘活動，新北也推出「淨灘合作社」供借用工具淨灘，目前已有41間沿海餐飲業、遊憩業、旅宿業等不同行業的店家加入，且在新北市9個沿海行政區都有據點，累計共有5270人至淨灘合作社借用工具，清理逾11公噸的淨灘垃圾。
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