新北秋季淨灘 600人清出666公斤海廢

海洋廢棄物對生物、人類都造成嚴重危害，新北市環保局響應「世界清潔日」，24日在八里區北堤沙灘舉辦「新北市秋季聯合淨灘活動」，號召逾600人共同清理海洋廢棄物，共清出472.9公斤垃圾及193.3公斤資收物將回收再利用，接下來新北轄內其他8個沿海行政區也將接力辦理淨灘活動，為環境盡心力。

今日新北市高溫炎熱，民眾仍是熱情不減，100位自由報名名額開放報名當時一天就額滿，今天還有八里區公所及在地里民、海巡署第八岸巡隊、新北市新莊區全泰里、圓剛科技公司、新北市醫事檢驗師公會、台北市西南獅子會等關注環境議題的企業及民間單位齊聚一堂。

美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser昨(23)日參加新北青年氣候論壇，聽聞今日新北將辦理淨灘活動，立即表達響應，要跟著大家一起挽袖加入淨灘行列。

圓剛科技王沈銘發言人表示，圓剛科技要求每位同仁每年必須投入3小時志工服務，今天淨灘活動更是一個很好的環境教育機會，不僅可以提升同仁及家屬的環保意識，且透過實際淨灘行動清除海廢，身心靈都十分充實。

新北市環保局主任祕書陳美玲表示，據美國海洋保育協會統計資料，全球淨灘廢棄物前十名中多數為塑膠製品，台灣最常見的淨灘廢棄物也是寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管等，凸顯減塑重要性。

市府透過推出新北Ucup、reBAG提倡循環再利用，或結合轄內業者推動不塑之客友善店家、不塑市場及夜市等，今年5月1日起更禁用一次性塑膠杯，落實源頭減量。本次淨灘活動也不搭建一次性舞台及不額外製作活動背板、不提供杯水，後續更將集中處理所清理出的寶特瓶，回收再生製成環保衣，為海廢創造新價值。