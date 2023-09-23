蔣萬安首次視察社子島行程臨時通知議員 她批：耍手段

台北市長蔣萬安上午前往北投焚化爐觀景台，鳥瞰社子島現況及北投士林科技園區發展樣貌，並聽取地政局社子島開發願景簡報，隨後赴社子島，了解及關心開發案進度。民進黨市議員林延鳳指出，昨天下午5點半才突然接到市府「告知」市長視察社子島的行程，她批評，市府在耍手段，刻意規避監督。

林延鳳諷刺，這是「蔣公子」出巡視察社子島？行程安排「唯我獨尊」她質疑，市長的行程不可能是在當天臨時決議，事前必須要讓相關單位有準備時程。 且她詢問地方後發現，有民眾早聽說市長有排視察行程，但通知選區議員的方式，卻選擇到下班前最後一刻告知，這不是蔣市府在耍手段刻意規避監督，就是整個市府團隊溝通機制螺絲掉滿地。

林延鳳表示，市長行程開始前18小時才通知選區議員，還挑在中秋鄰里活動的高峰期，許多議員已承諾地方要出席的行程，根本難以調整「動彈不得」如果沒去參加，還會地方民眾誤以為我們不關心地方議題，根本是陷議員於不義。

對於市府臨時通知行程，蔣萬安表示，其實最主要因為是公開的行程，都是會讓議員知道，今天特別到社子島，到幾個地方去實際了解，且選區議員張斯綱也有來。

國民黨北投士林區立委參選人張斯綱表示，他也是昨天下午收到通知的，覺得還好，因為他覺得每天的行程，大概都會做一些變動，關心的朋友們就會來到現場。