快訊

影／還原現場！明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安首次視察社子島行程臨時通知議員 她批：耍手段

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午視察社子島受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午視察社子島受訪。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安上午前往北投焚化爐觀景台，鳥瞰社子島現況及北投士林科技園區發展樣貌，並聽取地政局社子島開發願景簡報，隨後赴社子島，了解及關心開發案進度。民進黨市議員林延鳳指出，昨天下午5點半才突然接到市府「告知」市長視察社子島的行程，她批評，市府在耍手段，刻意規避監督。

林延鳳諷刺，這是「蔣公子」出巡視察社子島？行程安排「唯我獨尊」她質疑，市長的行程不可能是在當天臨時決議，事前必須要讓相關單位有準備時程。 且她詢問地方後發現，有民眾早聽說市長有排視察行程，但通知選區議員的方式，卻選擇到下班前最後一刻告知，這不是蔣市府在耍手段刻意規避監督，就是整個市府團隊溝通機制螺絲掉滿地。

林延鳳表示，市長行程開始前18小時才通知選區議員，還挑在中秋鄰里活動的高峰期，許多議員已承諾地方要出席的行程，根本難以調整「動彈不得」如果沒去參加，還會地方民眾誤以為我們不關心地方議題，根本是陷議員於不義。

對於市府臨時通知行程，蔣萬安表示，其實最主要因為是公開的行程，都是會讓議員知道，今天特別到社子島，到幾個地方去實際了解，且選區議員張斯綱也有來。

國民黨北投士林區立委參選人張斯綱表示，他也是昨天下午收到通知的，覺得還好，因為他覺得每天的行程，大概都會做一些變動，關心的朋友們就會來到現場。

林延鳳則反批，蔣萬安自己不敢回應，還丟球給自家立委參選人，她合理懷疑，蔣市府運用市府資源，拉抬自家立委選情，公私不分、假公濟私。

台北市長蔣萬安上午視察社子島，部分居民熱烈歡迎。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午視察社子島，部分居民熱烈歡迎。記者楊正海／攝影

議員 社子島 蔣萬安 北市 張斯綱

延伸閱讀

畜產會昨回資料不全衛生局今再問 蔣萬安：若避重就輕一定罰

社子島「卡關」見林右昌？蔣萬安：持續在約時間

蔣萬安兌現運動政見U-Sport登記沒萬人 綠批執行率堪憂

北市議員索取巴西蛋流向資料「大小眼」？蔣萬安秒回：沒有

相關新聞

蔣萬安首次視察社子島行程臨時通知議員 她批：耍手段

台北市長蔣萬安上午前往北投焚化爐觀景台，鳥瞰社子島現況及北投士林科技園區發展樣貌，並聽取地政局社子島開發願景簡報，隨後赴...

大直損鄰案無拆屋安全計畫書 蔣萬安：要求基泰提出

「基泰大直」建案因施工不當造成鄰近民宅塌陷，其中25戶重災戶將在9月25日起強制拆除。台北市議員陳怡君上午舉行記者會，揭...

社子島「卡關」見林右昌？蔣萬安：持續在約時間

針對社子島開發「卡關」，台北市政府正與內政部協調會面時間，台北市長蔣萬安上午視察士林和社子島地區，對於何時與內政部長林右...

蔣萬安兌現運動政見U-Sport登記沒萬人 綠批執行率堪憂

台北市長蔣萬安兌現運動政見，推出「U-Sport台北樂運動計畫」，盼提升市民運動風氣。然而，9月開放登記限量2萬份150...

三鶯大橋通車營建署無完工報告 立委吳琪銘要求確保品質到位

新北市三鶯地區人口持續成長，三鶯大橋因橋體老舊、橋面狹窄導致人車爭道亂象多，當地立委吳琪銘爭取三鶯大橋改建工程，歷時五年...

蔣萬安明訪首爾 與市長簽MOU

台北市長蔣萬安明天一早率團前往韓國首爾市，參加2023年度的世界城市高峰會市長論壇，蔣萬安會與首爾市長吳世勳見面交流，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦