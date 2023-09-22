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平溪紫東社區共餐有媽媽味 長輩吃得津津有味

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪紫東社區發展協會的銀髮共餐，觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，長者都很感動。 圖／觀天下有線電視提供
平溪紫東社區發展協會的銀髮共餐，觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，長者都很感動。 圖／觀天下有線電視提供

平溪紫東社區發展協會的銀髮共餐已經有五年，志工們在廚房裡忙進忙出，有青菜，豬肉，雞肉，都是社區自給自足的媽媽味，自己種菜收成就提供給共餐使用，為照顧偏鄉長者，今(22)日觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，長者都很感動。

中午時間一到，在東勢國小的銀髮共餐據點正式開飯，由社區志工自己張羅所有菜色，大部分的青菜都是自己家裡收成供應，還有自己養得放山雞，簡單卻充滿媽媽味，讓參與共餐的長輩都吃得津津有味。

東勢里里長李明宏表示，同時身為社區理事長，為了照顧偏鄉長輩，在五年前開辦銀髮共餐，目前一周兩次，一剛開始都是自掏腰包，沒有和長輩收費，時間久了，有越來越多人響應一起照顧銀髮族，不時就有人有錢出錢有力出力，都是盡自己一份心力，讓長者吃得更好更健康，今天也感謝觀天下有線電視團隊到場贊助萬元加菜金，讓長輩都樂開懷。

觀天下有線電視公司主任江宜潔表示，紫東社區在里長李明宏的帶領下，將社區長輩都照顧得很好，因此今天盡公司棉薄之力，贊助加菜金，讓長者開心又健康。

長輩 平溪 偏鄉 銀髮族

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平溪紫東社區共餐有媽媽味 長輩吃得津津有味

平溪紫東社區發展協會的銀髮共餐已經有五年，志工們在廚房裡忙進忙出，有青菜，豬肉，雞肉，都是社區自給自足的媽媽味，自己種菜收成就提供給共餐使用，為照顧偏鄉長者，今(22)日觀天下有線電視公司也特別到場致贈加菜金，長者都很感動。

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