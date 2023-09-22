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三鶯大橋擴建耗資23億元！工程歷經5年 預計明天全線通車

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
營建署及新北市耗資23億元改建三鶯大橋，全部工程歷經5年，預計明天全線通車。圖／新北市工務局提供
營建署及新北市耗資23億元改建三鶯大橋，全部工程歷經5年，預計明天全線通車。圖／新北市工務局提供

新北市三峽、鶯歌區口近年大幅成長，三鶯大橋不敷使用，營建署及新北市耗資23億元改建，2020年完成第一期兩側匝道工程，第2期主橋施工今年初進行兩側機車道人行道及銜接環河路匝道等工項，全部工程歷經5年，預計明天全線通車。

三鶯大橋改建工程在明日起正式開放全線通車，新北市長侯友宜在通車前夕指示施工團隊再次嚴格檢視相關設施，務必使往返三鶯地區民眾能有安全便捷又舒適的通行環境。

新北市政府工務局表示，有50年歷史的三鶯舊橋是三峽、鶯歌居民往來要道，不但老舊裂損，橋梁寬度不足並曾多次遭遇颱風淹沒橋面，因此市府自2018年起在原址展開三鶯大橋改建工程，通車後的三鶯大橋不僅串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，也增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，同時讓三峽往桃園及樹林的交通更為方便。

工務局長祝惠美說，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，三鶯大橋改建分2期施作並採半半施工，在2020年完成第一期兩側匝道工程，隨後立即進行第2期主橋施工，今年初進行兩側機車道、人行道及銜接環河路匝道等工項，全部工程歷經5年「穿著衣服改衣服」的施工過程格外辛苦，也感謝三鶯地區的民眾全力支持施工中的交通改道措施。

三鶯大橋長度約596.7公尺、橋寬38.25公尺，總經費約23億元，獲得內政部營建署補助。全線開放通車後，不僅大幅提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，未來可結合自行車路線，串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，增設的環河路匝道讓往樹林及大溪方向車輛，紓解鶯歌市區的壅塞車流，為即將進行的「2023台灣設計展」帶來順暢的交通。

營建署及新北市耗資23億元改建三鶯大橋，全部工程歷經5年，預計明天全線通車。圖／新北市工務局提供
營建署及新北市耗資23億元改建三鶯大橋，全部工程歷經5年，預計明天全線通車。圖／新北市工務局提供
三鶯大橋目前正在做最後整備通車前檢視工作。圖／新北市工務局提供
三鶯大橋目前正在做最後整備通車前檢視工作。圖／新北市工務局提供

人行道 車道 新北

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