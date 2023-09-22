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影／台中果菜市場冷藏庫租金全台最高 業者不滿今抗議

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中果菜市場收取冷藏庫租金，但租金每坪要價2500元，另收電費一度5元，全台最高，行口業者不滿市場剝削，今日200多人到台中市政府前廣場舉白布條抗議。記者余采瀅／攝影
台中果菜市場收取冷藏庫租金，但租金每坪要價2500元，另收電費一度5元，全台最高，行口業者不滿市場剝削，今日200多人到台中市政府前廣場舉白布條抗議。記者余采瀅／攝影

台中果菜市場收取冷藏庫租金，但租金每坪要價2500元，另收電費一度5元，全台最高，行口業者不滿市場剝削，今日200多人到台中市政府前廣場舉白布條抗議，痛批果菜市場「剝削業者自肥，變相哄抬物價」，要求果菜公司開座談會與業者協商對話。台中果菜市場公司表示，已調降租金與電費，將擇期重新公告辦理抽籤程序。

台中市青果公會理事長王耀寬表示，冷鏈冰庫是行口業者需求，果菜公司向農業部申請補助興建，卻跟業者收全台最高租金，每坪要價2500元，另收電費一度5元，根本就是剝削業者，要求停止冷鏈冰庫抽籤程序，並盡速與公會協商會談。

王耀寬說，進出果菜市場批貨顧客，每輛車進出多次補貨，一天停車費高達200多元，每月光停車費需3千至6千元，每個攤位每月停車開銷，最少繳納1至2萬元給果菜公司。

王強調，我們接受停車場使用者付費，但應比照其他果菜市場，給予採購攤販客兩小時免費停車優惠，頻繁進入貨的場內業者辦理月租優惠，而不是暴利高價收費。

王姓行口業者說，冷鏈冰庫設置兩層樓，但僅有一個升降梯，未來使用一定會塞車，對行口業者不方便，要求改善。

台中果菜市場公司總經理余家彥表示，原冷藏庫電費計價，是參考現行台中市其他公有零售市場電費計價方式收取，昨日已將租金從每坪2500元調降為2250元，另電費一度也從5元降至3元；原本9月24日辦理冷鏈冷藏庫公開招租抽籤已先取消，擇期重新公告登記再辦理抽籤。

至於升降梯不足問題，余家彥說，此次釋出38個冷鏈冰庫抽籤，只有一個升降梯，卻是可能須等待，未來將再增設２個升降梯。

余家彥說，目前果菜市場行口業者約250攤，但僅有180個停車位，且市場車輛是流動的，如果規劃月租恐不夠停，因此維持行口業者每次停車最高收費70元，未滿70元也是以半價收費；另因停車位有限，採購攤販客沒有憑據可證明有消費，難以給予停車優惠，將研擬評估方案解決。

今日由台中市農業局主秘陳柏宏接下陳情書。農業局表示，台中果菜市場收取冷藏庫租金，市府已函請果菜市場檢討收費計算基準後，並參酌各縣市批發市場租金標準，再向供應人與承銷人說明。

台中市農業局主秘陳柏宏(右)接下陳情書。記者余采瀅／攝影
台中市農業局主秘陳柏宏(右)接下陳情書。記者余采瀅／攝影
台中果菜市場收取冷藏庫租金，但租金每坪要價2500元，另收電費一度5元，全台最高，行口業者不滿市場剝削，今日200多人到台中市政府前廣場舉白布條抗議。記者余采瀅／攝影
台中果菜市場收取冷藏庫租金，但租金每坪要價2500元，另收電費一度5元，全台最高，行口業者不滿市場剝削，今日200多人到台中市政府前廣場舉白布條抗議。記者余采瀅／攝影

台中市 停車費 農業部

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