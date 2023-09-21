淡水里長吳錦泉愛心不斷 再捐3萬元助國小弱勢學童

淡水區新興里長吳錦泉從疫情爆發開始第一年到第三年了，每年都捐助超過三萬元的防疫基金給新興國小，雖然現在疫情緩和，但里長吳錦泉在新興國小剛開學之際，依然帶著現金三萬元，捐給新興國小幫助弱勢學生，愛心從不中斷。

過去里長不僅是捐助學校防疫基金，常常也會帶來許多的教學文具來贈送給校方，提供給學生使用，相當有愛心。

新興里長吳錦泉表示，當初想法就是要將學童視為自己的小孩一樣，一開始捐了現金讓學校採購防疫所需的設備。雖然疫情過後，還是有許多弱勢學生需要幫助，才會持續愛心捐出。

新興國小校長李連城表示，非常感謝在地新興里長吳錦泉，不僅是協助擔任學校的導護志工，多年來更捐助學校，幫助弱勢孩童，里長過去就非常熱心關心學校，這次捐助學校的弱勢學生，對於學校來說可說是幫助非常大，也感謝里長的愛心支持。