把健康帶進三芝 「銀髮活力秀」道具長輩自己做

三芝區銀髮族人口比例來到21%，為了要多多鼓勵長輩活到老學到老，三芝區公所與淡水馬偕醫院舉辦舞動銀髮享受樂活活動，讓三芝區各社團、據點的長輩齊聚一堂，「銀髮活力秀」表演的道具與服飾都相當精緻，這些都是長輩們親手製作，希望透過表演趣味競賽，激勵老人家多多運動並展現最自信的自己。

淡水馬偕醫院副主任李美玉表示，過去三年因為疫情的關係，活動沒有辦法正常舉行，今年恢復正常辦理，參與的長輩也相當踴躍，也趁著這個機會把接下來會辦理的一些健康檢查等資訊帶給大家，希望大家在馬偕醫院的照顧之下，除了動健康，身體的各項數值也健康。

三芝區長賴小萍說，今年總共有七支隊伍來報名參加，其中最難得的是，長輩們表演的道具與服飾都相當的精緻，而這些都是長輩們親手製作，就為了在比賽中能夠把最好的一面給展現出來，因此辦理這場活動，除了是要鼓勵長輩運動，更加也讓長輩透過製作道具與服裝動動手、腦。

這場活動雖說是一場銀髮活力秀競賽，但其實是一個激勵性質的比賽，目的就是希望將健康帶進三芝，讓長輩透過準備比賽的平時練習，將健康帶進日常生活之中，藉以達到銀髮生活延緩失能與健康促進的目的。