老舊醫院變身 蘆洲全民醫院遷三重繼續造福地方

原本位於新北市蘆洲區三民路的「全民醫院」是地區少有內外科兼具的醫院，但早年因法令不完善，導致建築物使照與使用目的不同，加上樓梯、走道過於狹窄，有公安疑慮。在新北市府公安小組輔導協助，院方另覓三重捷運三和國中站旁建物，順利遷址已在近日開幕，除原本重點照顧呼吸器病患，還有健檢、內外科服務，院方表示，接下來還會推動幼兒早療領域，繼續照顧地方居民健康。

新北市副市長朱惕之今天到場視察時表示，1986年醫療法公布實施前設立的部分醫院，有建物用照類組不符或不符合建築法規問題，新北市長侯友宜上任後，指示公共安全聯合稽查小組擬定老舊醫院輔導改善計畫，將17家醫院列為輔導改善對象。

原本位於蘆洲的全民醫院，舊有建築物本來是住宅與商辦用地，要原地改善不易，在市府與院方努力下，在今天三重區三和路4段找到新址，透過市府協助地目變更，8月完成遷院。

朱惕之表示，部分老舊醫院普遍存有建築公安問題，如建築物通道樓梯狹窄、逃生樓梯數量不足等，一旦發生火警、地震等災害，容易因避難逃生不易導致重大傷亡，尤其對長期臥床的呼吸器依賴病患，潛藏嚴重的公安疑慮，感謝院方全力配合。

新北市衛生局長陳潤秋表示，市府透過大量的行政協助，讓醫院能順利改善，符合規定，目前還有新仁醫院、公祥醫院及祥顥醫院已改善完成，尚有7家規畫遷址、原址改善5家、縮減規模為診所者1家，皆依序進行中。

全民醫院董事長蔡永冬表示，當初老舊建築不符合安全法規，他們也是找了一兩年才找到現在這個地點，感謝市府單位協助，現在所有設備、動線都有全新升級，大家在這邊工作與就醫，都更有保障。