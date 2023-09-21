快訊

至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

任寡婦樓環評委員被指未利益迴避 解鴻年5點回應了

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北發「台灣LV包」了！列冊這5673人可拿到

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
安心包裡除了有調理包、八寶粥、燕麥飲、保久乳、輕食粥、燕麥片等食品，也有沐浴清潔組。記者張曼蘋／攝影
安心包裡除了有調理包、八寶粥、燕麥飲、保久乳、輕食粥、燕麥片等食品，也有沐浴清潔組。記者張曼蘋／攝影

新北市列冊獨居長者共5673人，為拉近獨居長者的距離，社會局製作「關懷獨居長輩安心包」，利用早年農村記憶、「台灣LV包」之稱的茄芷袋，裝民生用品，也讓長輩了解可以協助安裝緊急救援系統、住宅警報器等；另外袋中也裝有緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode，便於貼在電話旁，有需求時可快速聯絡，訪視人員也能智慧化記錄長者狀況。

社會局表示，獨居長輩若深居簡出，外界關懷資源很難進場，希望透過安心包，讓網絡關懷、長照單位或里鄰長、佈老志工等夥伴，在關懷訪視時帶個伴手禮，拉近與獨居長輩的距離，進而輸送服務資源。

新北市副市長劉和然也說，新北市年滿65歲的長輩到8月底已占全市人口17.63％，雖已建立區級社福平台，並整合待用餐店家、社區藥局、多元福利據點等社區六大資源，但發現仍有需強化之處，因此這次再推安心包，化被動為主動進場關懷。

安心包裡除了有調理包、八寶粥、燕麥飲、保久乳、輕食粥、燕麥片等食品，也有沐浴清潔組、緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode。劉和然表示，重點是讓獨居長輩了解，市府有幫忙安裝緊急救援系統、住宅警報器等，並鼓勵長輩多走出來，參加銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點等健康促進的課程和活動。

社團法人台灣心藝社區照護創生推展協會理事長陳貴芝坦言，目前訪視與送餐大多是提供便當，但有些長輩食量不大，且送餐不固定，所以會看到一個便當分好幾餐，反而不健康，像安心包的食品可以讓長輩想吃就吃，且協會也有製作可常溫保存的健康調理包，只需自己加熱，就可輕鬆上桌，希望未來可以加入安心包中，自己動手，也可讓長輩獲得成就感。

新北市社會局今辦記者會，宣布用「關懷獨居長輩安心包」強化關懷獨居長輩。記者張曼蘋／攝影
新北市社會局今辦記者會，宣布用「關懷獨居長輩安心包」強化關懷獨居長輩。記者張曼蘋／攝影
社會局利用早年農村記憶、「台灣LV包」之稱的茄芷袋，製作「關懷獨居長輩安心包」，裝民生用品。記者張曼蘋／攝影
社會局利用早年農村記憶、「台灣LV包」之稱的茄芷袋，製作「關懷獨居長輩安心包」，裝民生用品。記者張曼蘋／攝影
袋中也裝有緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode，便於貼在電話旁，有需求時可快速聯絡。記者張曼蘋／攝影
袋中也裝有緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode，便於貼在電話旁，有需求時可快速聯絡。記者張曼蘋／攝影

長輩 獨居 劉和然 長照

延伸閱讀

混蛋進校園？新北查「福商勝」不實液蛋供貨3團膳業者

新北三重仁義段都更開工 一旁銀新未來城卻卡關

古禮結合聲、光、舞、影 新北祭孔大典板橋登場

全國首創輔具線上申請APP 新北身障銀髮87萬人受惠

相關新聞

新北發「台灣LV包」了！列冊這5673人可拿到

新北市列冊獨居長者共5673人，為拉近獨居長者的距離，社會局製作「關懷獨居長輩安心包」，利用早年農村記憶、「台灣LV包」...

北市防災彭啟明打70分 提6建議籲3年多後進步到85分

9月21日為國家防災日，北市議員顏若芳、趙怡翔、林延鳳及苗博雅等邀請氣象專家彭啟明出席「921韌性台北減災防災座談會」，...

學生坐博愛座遭公審 北捷：有座位需求可拿識別貼紙

作家李昂發文指年輕學生不讓博愛座，還點名台北市長蔣萬安回應，今日再度發文解釋稱是「對方翻白眼」讓她無法忍受。台北捷運今呼...

921大地震歷歷在目 新北推危建580公辦都更

台灣位屬地震頻繁的區域，民眾重視居住建物安全性，尤其是危險係數較高的海砂屋或早期興建耐震能力不足的老舊建築物，所有權人更...

基泰今提住戶安置計畫 北市府要求損鄰民宅要修到好

北市大直坍塌案迄今兩周，市府9月25日起強制拆除傾斜且下陷的25戶建物，至於預防性疏散的周邊建物已完成逾9成損鄰鑑定，三...

金山中山溫泉公園內偽出國 一棟日式建築原來是這功用

新北金山是溫泉聖地，其中中山溫泉公園更是熱門，民眾前往除可以體驗泡腳池外，還有座具特色的日式建築物，其實屋內是放置淨化汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦