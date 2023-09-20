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地瓜泡老鼠藥！店員不慎賣出「毒地瓜」崩潰大哭 里長廣播找人：會出事

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市松山區新東里一間地瓜店，今天中午不慎賣出一包浸泡老鼠藥「紅藥水」的地瓜，晚班交接時才發現事態嚴重，店員哭著跑去里長辦公室協助廣播。情境示意圖。圖／Ingimage
台北市松山區新東里一間地瓜店，今天中午不慎賣出一包浸泡老鼠藥「紅藥水」的地瓜，晚班交接時才發現事態嚴重，店員哭著跑去里長辦公室協助廣播。情境示意圖。圖／Ingimage

台北市松山區新東里一間地瓜店，今天中午不慎賣出一包浸泡老鼠藥「紅藥水」的地瓜，晚班交接時才發現事態嚴重，店員哭著跑去里長辦公室協助廣播，新東里長華國雄表示，廣播不到幾分鐘後，買到的民眾已將地瓜拿回來「都已經削好準備煮了！」幸好沒有釀成悲劇。

新東里晚間突然傳來里辦公室廣播「毒地瓜」嚇壞不少居民，住戶們也紛紛在臉書社群平台留言互相提醒。華國雄說，地瓜店員差不多晚間8點跑來里辦公室，哭著說中午12點多賣出一包浸在「紅藥水」的地瓜，請他趕緊調閱監視器協尋找人。

經過廣播後，購買到地瓜的民眾拿著已經削好準備烹煮的地瓜回來退貨。華國雄說，該位民眾為隔壁里民，也是因為聽到廣播之後才驚覺有異前來，「真的有夠嚇人，差一點點吃下去就七孔流血，後果不堪設想。」

華國雄表示，因為新東里有相關改建工程，導致老鼠叢生，許多蔬果攤、地瓜攤不堪其擾；這間地瓜攤就用老鼠藥浸泡地瓜，沒想到，早晚班交接時沒有留意，所以才會將毒地瓜賣給客人。

民眾在臉書社群平台張貼毒地瓜公告，所幸買走的民眾已拿來退貨。圖／擷取自網路
民眾在臉書社群平台張貼毒地瓜公告，所幸買走的民眾已拿來退貨。圖／擷取自網路

老鼠藥 社群

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