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赴杭州亞運參訪只能「待在飯店看轉播」 北市府：開幕式無對外售票

聯合報／ 記者邱書昱鍾維軒／台北即時報導
台北市議員秦慧珠表示，北市府、市議會組團參訪杭州亞洲運動會，竟然拿不到一張開幕式門票，如此無法認識亞奧會主席等人，錯失當面爭取亞運主辦的機會。(中新社)
台北市議員秦慧珠表示，北市府、市議會組團參訪杭州亞洲運動會，竟然拿不到一張開幕式門票，如此無法認識亞奧會主席等人，錯失當面爭取亞運主辦的機會。(中新社)

杭州亞洲運動會將於23日舉辦開幕式，台北市政府和市議會組團明天參訪，台北市議員秦慧珠透露，市府竟然拿不到開幕式門票，只能在飯店看轉播，如此無法認識亞奧會主席等人，錯失當面爭取亞運主辦的機會。台北市副市長林奕華回應，開幕式沒有對外售票，為了公平，所有縣市都沒有人參加。

秦慧珠表示，此趟由林奕華帶團，市議會議長、副議長和三位議員自費參加，替選手加油之外，也盼有機會爭取亞運在台北市主辦，為此，她從4月質詢台北市長蔣萬安之外，也經常和體育局長討論一定要組代表團去參加，畢竟亞奧會主席、組委會、各國委員、各國奧會主席找機會見面，做好公關努力。

不料，體育局長回覆，在這方面人脈不足，只能夠過中華奧會努力，波折輾轉，到了9月5日體育局回覆拿不到開幕典禮的門票，秦慧珠也隨即聯繫浙江省台辦主任，卻也接獲沒有門票的訊息。

秦慧珠無奈，前前後後耗時半年，台北市一開始應該就以市府名義與亞運組委會接觸，或派人先去踩點交涉，而不是讓全團的人大家都無法參加開幕典禮，只能在飯店看電視轉播，「經過這次事件，我對台北市爭辦亞運是越來越不樂觀！」

她感嘆，台北市爭取主辦亞運，從前台北市長黃大洲開始提出，30年連一步都沒踏出，包含前市長郝龍斌任內曾提出要申辦，後來又悄悄的撤案，就連柯文哲也說爭取，後來卻說忘了向中央提出，快卸任前又編列幾百萬元預算籌備小組，最後不了了之。

她說，蔣萬安上任後，同樣在質詢時強力爭取主辦亞運，以提升北市能見度、市府執行力、市民參與力，如今有種恨鐵不成鋼之感。

林奕華回應，這趟杭州亞運考察，主要是觀察賽事規模、規劃、設置、選手村和幫選手加油，今年的特殊狀況是因為開幕式沒有對外售票，為了對所有縣市都公平，由中華奧會和體育署分配，所有人都沒有去看開幕式。

林奕華強調，開幕式只是杭州亞運的其中之一，還是可以觀摩各項賽事、幫選手加油，過去台北也辦過世大運，希望還有機會可以辦理其他大型國際綜合體育賽事。

體育 秦慧珠 林奕華 蔣萬安 考察

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