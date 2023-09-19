汐止下寮溪步道破損髒亂難行 一個月要整地美化

汐止樟樹、工建路一帶的下寮溪步道，長久以來缺乏管理，環境髒亂地面也不平整，所以，新北市政府水利局也將在這個月進場改善，針對施工內容及範圍，今(19)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘了解，除了整理地平週邊也將進行綠美化，預計一個月的時間，要讓步道有新風貌。

緊鄰新社后橋旁的下寮溪步道，從工建路進去，沿路都是小石頭或是破磚塊，而兩旁則是停滿了車輛，其中還有無牌的廢棄車長期停放，環境髒亂也不好走，成了環境隱憂。

樟樹里長高名杉說，有民眾陳情這邊是屬於水利局的道路，但是兩邊都沒有整理，很感謝議員協助爭取改善，道路做AC，兩側再做植栽美化，讓民眾在飯後休閒，可以從工建路一直走到基隆河畔，通行更方便。

新北市議員白珮茹表示，下寮溪位於大社后比較都會的地區，旁邊也緊鄰社區住宅，但是因為環境髒亂問題容易變成治安死角，所以，在跟里長及里民討論後，希望相關單位就整個下寮溪從樟樹二路到工建路這一段做步道的整理，讓大家走起來更安全，環境也更乾淨。

白珮茹指出，步道會做整理，那因為現在旁邊都有停車，在公有地的部分會車主把車子移開，並且做做一些植栽，讓環境更乾淨明亮，因為附近里民也會到這邊運動，或是到福德一路、工建路也都會走這一條路，所以，希望透過整理讓通行更安全舒適，很感謝市府水利局的配合，預計這個月就會進場施作，工期一個月，希望下個月就有新面貌。