環境永續邁步民生水資中心薄膜下水

台北市汙水長期由新北八里汙水廠「協助」，市府興建民生水資源再生中心預計明年9月完工，市長蔣萬安昨主持「薄膜」下水安置啟動，他表示，未來加上濱江、社子島2座水資中心，2030年北市汙水將完全自主處理。

北市每天生活汙水、截流水約100萬噸，現有迪化、內湖汙水廠約處理70萬噸，還需仰賴新北八里汙水廠協助。蔣萬安期許未來自主處理後，朝三級處理比率達50%邁進，是台北市邁向環境永續一大步。目前北市只到二級處理而已。

另外，截至今年8月底，台北市家戶汙水接管率已達81.63%，預計2032年接管普及率要達90%。由於目前已施作到達區域尚未接管戶數還有20萬多戶，其中2萬多戶無接管意願，衛工處將加強宣導，除訂獎勵補助，廢除1個化糞池就會給予6萬5千元補助，也會針對大型、汙染較集中社區優先輔導。

北市衛工處長程培嘉表示，民生水資中心興建經費為21億8千萬元，「MBR（Membrane Bio-Reactor）薄膜」下水安置後，預計明年9月竣工，將收集南港、松山、信義等區民生汙水，處理後排至基隆河，市府也將建置6600公尺再生水管網，後年初就可以開放民眾免費取用再生水。

蔣萬安表示，民生水資中心除開啟台北市新世代水處理汙水理念，也是台北市實現汙水完全自主處理的第一步。接下來還會興建濱江、社子島等2座水資中心，各將處理16萬、3.5萬噸汙水，2030年台北市的汙水量將可完全自主處理，並朝三級處理比率達50%目標邁進。

民生水資中心明年完工後，北市府也會以民生社區為示範區，建置6600公尺的再生水管網，串連民生社區綠地、河濱公園、松山機場貨運站等沿線設有3處智慧取水站，民眾可以嗶悠遊卡免費取水，也會設置13處澆灌取水點，這將是全台第一處提供民眾取用的再生水。

程培嘉表示，目前全台約有16座三級的汙水處理廠，幾乎都是設在科技園區周邊，尤其中南部較缺水，可以穩定汙水產製水源提供給工業區等使用，因台北市沒有工業區，未來再生水將主要免費提供市民作為洗滌設備用，預計汙水廠試運轉4個月後，後年初就可開放民眾免費取用，每天約提供1萬噸。

民生水資中心是採管狀中空纖維絲膜的MBR模組，屬於超過濾（UF）等級淨化流程，纖維絲膜管徑約是筆尖的萬分之一，可將汙水中的汙泥、大腸桿菌等過濾掉，提升再生水品質。