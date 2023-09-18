北市補助住宅裝隔熱膜及換冰箱 11月底前可申請

台北市環保局今天表示，新增補助建物裝設隔熱膜，每戶補助上限新台幣3萬元；也新增補助低收入戶汰換1級能效冰箱，最高補助1萬5000元；即日起至11月底受理申請。

北市環保局以新聞稿宣布，為鼓勵住宅與社區加速能源轉型、邁向淨零未來，今年北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫，新增補助住宅裝設建物玻璃隔熱膜，每戶補助上限3萬元，以減輕室內空調負荷；而落實公正轉型，也新增補助低收入戶汰換1級能效冰箱，最高補助1萬5000元。

環保局指出，申請期間自即日起至11月30日或計畫經費用罄止，民眾可親送或以郵遞寄送申請文件至環保局。

環保局另表示，今年補助住宅及社區設置創能儲能及節能設備，補助對象為北市轄內房屋所有權人及社區管理委員會，補助額度不超過建置總經費49%，住宅申請案每案補助上限100萬元，社區節能補助上限200萬元，申請期限至10月31日或計畫經費用罄止。