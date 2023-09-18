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新北市發錢了！70萬名長輩下月受惠 人瑞可領2萬元

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
新北市65歲以上長輩重陽禮金10月18日匯款入帳，今年預估有70萬3687人受惠，總發放金額約12億元。圖為長輩在新北市政府前市民廣場跳舞健身。記者王慧瑛／攝影
新北市65歲以上長輩重陽禮金10月18日匯款入帳，今年預估有70萬3687人受惠，總發放金額約12億元。圖為長輩在新北市政府前市民廣場跳舞健身。記者王慧瑛／攝影

新北市政府宣布65歲以上長輩重陽禮金10月18日匯款入帳，領現金者10月21日由29個區公所在指定地點發放，預估有70萬3687人受惠，總發放金額約12億元。

新北市社會局長李美珍說，市長侯友宜感念長輩過去對社會國家的貢獻，及對家庭的付出，即使面臨中央人均統籌分配稅款不公情況，仍堅持每年致贈重陽禮金給長輩，從1500元起跳，最高為百歲人瑞2萬元。

李美珍說明，凡設籍新北市滿1年以上，且在重陽節當月年滿65歲者，市府會循例致贈一份禮金，表達敬老尊賢心意。標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞每人2萬元。全市人瑞有880位，將由各區長代表侯市長到府獻上祝福。

社會局統計，符合標準的70萬3687名長輩中，有66萬1998人採用匯款，比率達94.1％，有4萬1689人選擇領取現金。領現金者要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，若本人不便領取，可由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取，現金領取至12月29日止，逾期不再受理。

「長輩是社會的寶，善待長輩也是友善未來的自己。」李美珍說，新北市友善長輩措施除每年致贈重陽禮金，也補助老人健保費，持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩有更多社會參與，如參加松年大學或數位學習，希望每位長輩都能「安居樂業、幸福有感」。

有關重陽禮金相關資訊，可上新北社會局臉書查詢，若有任何疑問，可洽各公所或撥打新北市民專線1999。⠀⠀

重陽節 重陽敬老禮金 人瑞

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