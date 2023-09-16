貢竂海祭10強激戰 烏流拿下海洋獨立音樂大賞獲獎40萬

新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今晚進行激烈的最終10強決賽，在海祭大舞台爭奪海洋旗的榮耀，總獎金高達60萬元。最後由烏流獲海洋獨立音樂大賞，獲得獎金40萬元及海洋旗一面。

今晚除了緊張的比賽外，也特別邀請到2019年「海洋獨立音樂大賞」得獎樂團OverTone(海洋之星)、老破麻(評審團大獎)、KASILAW鹹豬肉(海洋大賞)擔任大舞台演出嘉賓，今晚出爐的2023年「海洋大賞」得獎樂團也在現場安可演出。

今年獲得海祭決賽入場券的10強樂團包含：Hbun河紋樂團、Mace'Pa X Lalan、Resa Club、Tickle Tickle、YILITH、行樂人The Yolo、桑尼Sonnie、烏流oo-lâu、夢岸樂團、障礙未遂。許多樂團都具有豐富的經驗，音樂風格十分多元，每一團皆使出渾身解數盡情表演。

決賽現場邀請到台北流行音樂中心董事長黃韻玲、65 Avenue Entertainment營運總監曾長青、帶領台灣搖滾樂走向市場並充滿傳奇色彩的刺客樂團團長袁興緯、三金得主乱彈阿翔，以及第五屆海洋獨立音樂大賞獲獎團體蘇打綠團長阿福，以音樂作品之原創性、團隊表現、樂手技巧、舞臺魅力、獨特風格及商業潛力等多方向角度遴選出獲獎團體。

副市長陳純敬出席頒獎，同時2019年「海洋大賞」得獎樂團KASILAW鹹豬肉也將最高榮耀的海洋旗，傳承給今年「海洋大賞」得主。

歷屆「海洋獨立音樂大賞」得獎樂團輪番獻唱，包含OverTone、老破麻O.S.D、KASILAW鹹豬肉以及八十八顆芭樂籽與隨性Random合作演出，特別具有傳承意義。小舞台也邀請貓咪庫瑪拉、Traveller旅人、八青哥、五五身、非人物種及夕陽武士等樂團，以及多位17人氣創作LIVER與民眾近距離互動。

明天是海祭最後一天，小舞臺將由辣鄰居、偏執狂、打倒三明治、阿橘、筋斗雲樂團及守夜人帶來演出，大舞臺則邀請17人氣創作LIVER、神棍樂團、放客兄弟、傻子與白痴、getsunove(泰國)、老王樂隊以及金曲得主葛西瓦與Matzka壓軸表演，更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。