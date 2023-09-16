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開心占領府會 台北白晝之夜10月7日登場

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
2023台北白晝之夜10月7日晚間6點登場，北市議會、市政府首度開放作為演出舞台，副市長林奕華（後排中）等人邀大家開心地占領府會。記者邱書昱／攝影
2023台北白晝之夜10月7日晚間6點登場，北市議會、市政府首度開放作為演出舞台，副市長林奕華（後排中）等人邀大家開心地占領府會。記者邱書昱／攝影

2023台北白晝之夜將於10月7日晚上6點登場，這次以信義區國父紀念館、台北市議會、台北市政府三大場館與周邊場域展開，市長辦公室、議會廳也首度開放作為演出舞台，集結6大主題、9大亮點作品，邀集100組海內外藝術家團隊參與，台北市副市長林奕華邀請大家開心地「占領」府會。

台北白晝之夜已成北市年度盛事，源自法國巴黎的白晝之夜，讓整座城市一夜轉變成美術館的藝術節慶，北市2016年響應，目前已舉辦第8屆，去年參與人次超過40萬人，今年活動從7日晚上6點到8日的清晨6點融入當代藝術、公民議題、都市變遷等，讓民眾參與互動的文化饗宴。

林奕華昨在活動記者會上說，今年白晝之夜主題「起義吧！」，展現身為首都的國際視野與包容及城市的文化力量，這次亮點首次占領台北市政府、北市議會空間成為表演場所，議題從動物、環境、創作、言論自由等出發，結合各種藝術議題激盪，也邀請到國際藝術家來訪。

台北市議會將上演不同形式舞台劇，以藝術方式呈現議員質詢、官員答詢情境，開放民眾到二樓記者室、看台區觀賞表演。例如，節目「開箱市議會」以音樂結合馬戲肢體的演出，跟隨鼓聲節奏、倒立雜耍，顛倒眾生以隱喻的手法展現議事民主，撞擊出民主場域的節奏和脈動。

市長室也開放民眾一探究竟，出動「貓市長」直播，牠是由日本羊毛氈復刻創作者佐藤法雪，以人身比例放大創作擬真貓頭，貓市長昨也出席記者會打趣承諾，食衣住行都會全面改革。

市長室開放場次為10月7日晚上10點半、11點、11點半、12點，每場開放25人，近期會公布線上報名，前來的民眾說不定也能和貓市長來場偶遇。

此次邀到法國街頭影像藝術家JR，發起Inside out Project，計畫首次帶著攝影車來台，以「Born free 生而自由」為題，蒐集上千位的台北市民群像，張貼在台北市政府、自由廣場、松山文創園區等更多地標，展現台北多元驕傲，向世界發聲。

巴西藝術家Néle Azevedo帶來的Minimum Monument Project 最小的紀念碑小冰人藝術行動，已在10多處城市展出，這次預計9月開放民眾報名來雕琢小冰人，活動屆時將一起放置在國父紀念館樓梯。

北市 白晝之夜 藝術家

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