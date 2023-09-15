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指標難找李國鼎故居 北巿文化局：加強標示明年整體修復

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局表示，李國鼎故居營運合約在民國114年到期，目前已著手辦理修復及再利用計畫。記者邱書昱／攝影
文化局表示，李國鼎故居營運合約在民國114年到期，目前已著手辦理修復及再利用計畫。記者邱書昱／攝影

台北市文化局委外經營的李國鼎故居，隱身於中正區巷弄間，曾有位黃姓女遊客聽聞故事後，一時興起想前往參訪，不料，指標不清，因而敗興而歸，認為觀光動線應該加強。對此，文化局表示，會請觀傳局增設指標之外，預計明年進行整體規劃、修復活化。

位於台北市中正區泰安街上一幢日式平房，蓊鬱樹木點綴下成了絕美場景，這裡是台灣經濟推手的前經濟部長李國鼎故居，經由北市文化局保存及委外經營下，成了處觀光景點，但是旅遊人潮過低，更遭議員點名2022年到2023年3月，平均每天僅17人造訪。

黃姓女子便是其中一位遊客，但她走在濟南路上，循著指標走一段卻不再見到路標，頓時迷失方向，只好悻悻然地離開。她說，「既然是希望緬懷保存重要人物，那應該把指引、觀光路線做到最好。」

記者實際走訪當地，標有李國鼎故居的路牌僅在銅山街3巷、濟南路二段8巷的邊角，但是指標的寬幅竟比路牌還小，視線也被旁邊的「停」標線、消防栓等至少三項標示遮蔽；如果是從銅山街11巷走入，一個不留神便會和路牌擦肩而過。

文化局表示，目前已請觀傳局增設指標外，因為故居營運合約在民國114年到期，已著手辦理修復及再利用計畫，針對李國鼎住居生活展示主軸及管理維護進行調整，讓歷史故事能符合當代情境，吸引遊客。

同時，文化局計畫重整戶外庭園景觀、串聯在地社區居民參與再利用空間，並增加夜間照明，加強展示故居建築遺產，預計明年開始規劃設計並接續辦理修復工程。未來將調整營運方向、展示內容來重新活化古蹟

文化局介紹，李國鼎故居有兩棟建築，故居作為資政生活家居擺設展示為主的常設展覽，故居「耳房」供年度特展時使用；另一棟為鄰棟新館，作為展覽辦理活動等彈性空間。

若從銅山街11巷走入，容易與左邊的李國鼎故居路牌擦肩而過。記者邱書昱／攝影
若從銅山街11巷走入，容易與左邊的李國鼎故居路牌擦肩而過。記者邱書昱／攝影
李國鼎故居的指標偏小，周遭又遭到「停」標線、消防栓等至少三項標示遮蔽，難以察覺。記者邱書昱／攝影
李國鼎故居的指標偏小，周遭又遭到「停」標線、消防栓等至少三項標示遮蔽，難以察覺。記者邱書昱／攝影

文化局 古蹟 觀光景點 遺產

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