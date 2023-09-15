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雙北市府機能比一比 新北砸580萬優化商店街

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市秘書處九月初開始進行地下商店街改造，盼將過往略顯昏暗的商店街重塑環境，提供民眾更佳公共空間。記者李定宇／攝影
新北市秘書處九月初開始進行地下商店街改造，盼將過往略顯昏暗的商店街重塑環境，提供民眾更佳公共空間。記者李定宇／攝影

相較於雙北市政府的生活機能，除了一般常見的銀行、餐廳，北市更有修鞋、修服、修錶等民生服務，新北市府機能略顯單薄。不過新北市秘書處9月初開始花費580萬元進行地下商店街改造，盼將過往略顯昏暗的商店街重塑環境，提供民眾更佳公共空間。

各地方政府大樓除了民眾洽公外，通常也設置許多機能商店供員工及洽公民眾使用、休憩，台北市府內含各式餐飲、刻印、修鞋修錶修衣服，便利商店及郵局也不在話下，此外還有親子劇場、銀行、醫務室等，滿足員工及洽公民眾多數需求。

不過相較於台北，新北市府餐飲部分選擇性就較少，市府內除了B1便利商店、豆花店、喜憨兒烘培屋，另外就是1、8樓餐廳及高樓景觀餐廳，超過4千名府內員工多數經常中午到府外鄰近百貨公司或店家吃飯。

且新北市府興建已20餘年，地下商店街老舊略顯昏暗，新北市秘書處近來花費580萬元重新改建，盼將空間重塑明亮環境提供更舒適、優質的公共服務空間。而由於上班時間商店街仍需維持機能運作，因此僅有下班後及假日時間施工，導致工程須花費兩個月。

秘書處表示，新北市府B1層商店街自啟用至今已逾20年，空間使用為商辦混和。秘書處重新形塑商店街整體環境，公共空間環境改造工程費約580萬元，預定於11月完工，未來提供洽公民眾及員工更舒適、優質的公共服務空間。

秘書處重新形塑B1樓商店街整體環境預定於11月完工，盼提供洽公民眾及同仁更舒適、優質的公共服務空間。圖／新北市秘書處提供
秘書處重新形塑B1樓商店街整體環境預定於11月完工，盼提供洽公民眾及同仁更舒適、優質的公共服務空間。圖／新北市秘書處提供
秘書處重新形塑B1F商店街整體環境，B1樓公共空間環境改造工程費約580萬元。圖／新北市秘書處提供
秘書處重新形塑B1F商店街整體環境，B1樓公共空間環境改造工程費約580萬元。圖／新北市秘書處提供

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