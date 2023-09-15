環保逛遼寧夜市 今起開跑

北市響應中央環保夜市政策邁入第4年，今年在遼寧夜市鼓勵民眾減少使用一次性免洗餐具，今起至10月15日自備容器消費外帶，拍照打卡就能領超商購物金，活動期間最高可拿1250元。環保局指出，估有3千人次參與，明年選定的環保夜市，會評估還未參與者，並視與攤商溝通情形輔導。

環保夜市政策2020年起開跑，北市環保局掌握轄內36處夜市，規畫逐年逐步宣導源頭減量，每年在一個夜市推動自備優惠，依序為寧夏夜市、饒河街夜市、公館夜市，3次活動期間累計約4萬人次參與，等同減少一次性容器達4萬個。

環保局說，今年選定遼寧夜市，消費者於活動期間到遼寧夜市消費外帶，拍攝自備容器盛裝食物或環保杯購買飲料的照片打卡，標記「#遼寧環保迺夜市」、「#自備環保容器或環保杯送購物金」，當天回傳截圖或貼文連結至「台北環保就是潮」LINE@官方帳號（ID：@874fetzf）。

環保局指出，經工作人員確認無誤後，10天內會回訊提供7-ELEVEN購物金25元的網址及驗證碼，每個Line帳號每日限兌換5次，活動期間兌換上限為50次。