新北棄置單車逐年增 無牌難追人

自行車成近年運動風潮，但廢棄數量卻逐年上升，新北環保局公告今年7月26日至8月25日移除的路邊廢棄自行車達523輛，比前年同期380輛、去年501輛明顯攀升，其中又以鄰近北市的雙和、三蘆與板橋地區最多，但自行車沒車牌，難追棄車者，讓環保單位疲於奔命。

新北市近年廢棄自行車數量逐漸增加，環保局近日分析棄置熱點，以中和、永和、三重、蘆洲、與板橋地區最多，占所有數量6成。環保人員研判，雙北地區自行車道逐漸普及，且公共自行車廣設，帶動騎車風氣，加上民眾生活型態改變，使用自行車作為代步工具的人愈來愈多。

只是自行車不用掛車牌，也沒有引擎編碼，相較棄置路邊的汽機車，更難透過資訊找到車主，對於這些不堪使用的廢棄自行車，環保局只能先移置保管並上網公告，最後無人認領就會作為廢鐵變賣，也難以對惡意丟棄車輛的民眾開罰，讓環保人員很無奈。

環保局表示，依據「新北市政府執行廢棄車輛查報及移置作業要點」，經認定屬占用道路廢棄腳踏車、電動自行車，會先在車身上張貼通知書，若7日後仍然無人清理，則由清潔隊自行移置、保管，並定期將移置的慢車清冊公告1個月，如再無人認領，就視同廢棄物，併同各區隊資收物作為廢鐵變賣。

環保局坦言，目前針對零星丟棄路邊的自行車，因人力不足加上尋車主困難，市府不會刻意找尋棄置的車主，但若形成髒亂點，仍會透過監視系統加上AI技術，循線逮人，若認定為垃圾，可依廢清法罰1200元到6千元。

市議員黃淑君認為，自行車要追出車主確實困難，但若中央與地方能夠提出明確的報廢程序，或是有相關補助與回饋，可以大大增加民眾回收意願，避免造成環境髒亂。

黃淑君也說，目前民眾報廢汽機車手續較繁瑣，中央與地方若能研究出更方便或就近報廢方式，就能提高民眾自行處理的意願，增加廢棄車輛的再利用率。