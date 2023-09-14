瑞芳吉慶里共餐銅板價好佛心 各界人士贊助加菜金
瑞芳區吉慶里的銀髮共餐，今(14)日有在地經營的觀天下有線電視公司，響應一起照顧長輩，特別贊助了一萬元的加菜金，在這菜價物價都上漲的時期，社區只收取四十元一餐銅板價的餐費，不過有各界善心人士的資源挹注，才能讓吉慶里的共餐細水長流。
吉慶里里長簡惠麗表示，吉慶里的銀髮據點共餐是採使用者付費，但一餐只收取四十元的銅板價，另外弱勢家庭有免收費的供餐，其餘資源都是靠各界有錢出錢有力出力，今天特別感謝觀天下有線電視公司回饋鄉里，贊助加菜金，讓共餐經費更無虞。
觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，吉慶里銀髮共餐，不只讓長者吃得健康又開心，還提供便當給里內弱勢戶，真的很有愛心，因此今天也盡棉薄之力，贊助加菜金，希望吉慶里共餐穩定經營下去。
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