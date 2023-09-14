腳踏車被偷了嗎？新北棄置路邊自行車逐年攀升 始亂終棄3熱區現形

騎乘自行車近年蔚為風潮，廢棄自行車數量也是逐年上升，新北市環保局公告今年7月26日至8月25日移除的路邊廢棄自行車多達523輛，對比前年同期380輛、去年501輛有逐年攀升趨勢。其中又以鄰近北市的雙和、三蘆與板橋地區最多，因自行車沒有車牌，也無引擎編碼，要找到惡意棄置者困難重重，讓環保單位疲於奔命。

自行車不僅能做為通勤最後一哩路，更是不少民眾假日休閒選擇之一，雙北市公共自行車YouBike站點與數量都冠居全台，使用率逐年攀升，騎乘自行車風氣慢慢養成，也有不少民眾擁有屬於自己的自行車。

然而自行車不用掛車牌，也沒有引擎編碼，連帶造成惡意棄置車輛事件逐年提升，新北市環保局近日公告上個月分廢棄在路旁的慢車多達523輛，比前年同期380輛與去年501輛有逐年攀升趨勢。

近一步分析棄置熱點，又以中和、永和、三重、蘆洲、與板橋地區最多，占所有數量6成，環保人員研判，雙北地區自行車道愈來愈普及，且在公共自行車廣設帶動騎車風氣，加上民眾生活型態改變下，使用自行車作為代步工具的人愈來愈多，才會連帶造成單車垃圾變多。

目前棄置路邊的汽機車可透過車牌與引擎編碼能夠找到車主，明顯損壞不堪使用的廢棄自行車，環保局只能先移置保管並上網公告，最後無人認領就會作為廢鐵變賣，相對惡意丟棄車輛的民眾開罰難上加難。

新北市環保局表示，環保局依「新北市政府執行廢棄車輛查報及移置作業要點」經認定屬占用道路廢棄腳踏車、電動自行車，會先在上頭張貼通知書，7日後仍無人清理則由清潔隊自行移置、保管，並定期將移置的慢車清冊公告1個月，如無人認領，就視同廢棄物，併同各區隊資收物作為廢鐵變賣。

環保局坦言，目前針對零星丟棄路邊的自行車，因人力不足加上尋人困難，市府不會刻意找尋棄置的車主，但若形成髒亂點，仍會透過監視系統加上AI技術，循線逮人，確保環境整潔。