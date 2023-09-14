鬼門關前靈性之旅 新北文史導覽活動夜巡安坑刑場遺址

新北安坑輕軌通車後，也開啟外界對安坑新的認識，有在地文史團體在今鬼門關前辦夜巡活動，體驗靈性文史導覽之旅，從過去歷史講述古戰場、墳墓山再到近代的安坑刑場，述說安坑先民為當地開墾及貢獻的歷史。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋說明，安坑發展的早，從最早原漢爭霸、漳泉械鬥、日治時期，到後來國民政府時期白色恐佈皆有重要意義，所以當地匯集古戰場、墳墓山及刑場，這些都是先民的血淚史，有先民的貢獻，才有今天的安坑。

吳柏瑋指出，因此在鬼門關前，辦理「下城‧夜巡」活動，帶領有興趣的民眾在最為敏銳的時節，用雙手、雙腳與雙眼去看待當地的文化歷史。活動過程部分路線將眼睛「矇蔽」，全程在夜間步行，過程中講述安坑地區的發展歷史，包含下城的地名由來、故事以及發生在九甲三的漳泉械鬥，最後在安坑刑場遺址結束活動。

吳柏瑋提到，活動過程中將眼睛矇蔽，以類似觀落陰方式及相關儀式，打開參與者的肉眼以外的感官，以嗅覺、聽覺來認識這塊土地，也希望在鬼門關前，將一些游離的亡魂帶回到下城萬善堂大墓公，讓鬼門關時可以順利回去，緬懷安慰先民們的靈魂，讓祂們知道後人都過得很好。

參與民眾分享，最喜歡戴著眼罩搭肩在「墓仔埔」漫遊，是一場神奇的夜晚體驗了，過程中也了解到在地文化歷史，甚至是比較台灣各地民俗文化知識；據傳過去安坑也有礦坑文化，也希望下次能有不同的導覽活動，認識更不一樣的安坑。