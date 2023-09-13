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淡水屯山里長補選謝炳坤當選 公所舉辦就職儀式

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區屯山里長補選由3號謝炳坤以296票當選屯山里里長，區長巫宗仁頒發當選證明，屯山里長謝炳坤表示，努力打造更好的屯山里。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山里長補選由3號謝炳坤以296票當選屯山里里長，區長巫宗仁頒發當選證明，屯山里長謝炳坤表示，努力打造更好的屯山里。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區屯山里長補選在這個月初9月2日落幕，在四位候選人當中，由3號謝炳坤以296票當選屯山里里長，而今(13)日里長里幹事聯繫會報當中，淡水區公所也為這一位新科里長舉辦就職儀式，並且由區長巫宗仁頒發當選證明，屯山里長謝炳坤表示，努力打造更好的屯山里。

屯山里長謝炳坤說，感謝這次選舉當中，願意支持他的屯山里鄉親，而接下來會認真的來改變屯山里，向其他里來學習淡水各里長的優點，才能夠讓屯山可以與其他比拼，也會推動當初競選時的承諾。

淡水區長巫宗仁表示，未來與區公所一起來打拼。屯山里長謝炳坤今年59歲，是屯山在地人，除了將落實里內建設，爭取經費改善環境之外，對於長者照顧更是會舉辦多次活動，為屯山帶來更多改變。

淡水

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