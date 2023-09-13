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新北民進黨團拜會日本自民黨參議員 盼助台加入CPTPP

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團拜會日本自民黨參議員，盼助台加入CPTPP。圖／新北市議會民進黨團提供
新北市議會民進黨團拜會日本自民黨參議員，盼助台加入CPTPP。圖／新北市議會民進黨團提供

新北市議會民進黨團訪日，市政考察行程到日本參議院拜會參議員滝波宏文，隨後並前往台灣駐日經濟文化代表處拜訪謝長廷大使，黨團總召鄭宇恩指出，感謝滝波宏文參議員長期推動台日合作，盼未來在各領域有更多交流及互動，持續深化台日友好，也協助台灣加入CPTPP

本次訪日團成員包含黨團總召鄭宇恩、幹事長卓冠廷、新北市議員李余典、黃俊哲、鍾宏仁、廖宜琨、蘇錦雄、張嘉玲、山田摩衣、李宇翔、陳乃瑜及顏蔚慈一同參與。

鄭宇恩指出，福井縣美濱町和石門區締結為友好城市已經逾35年，近年則在滝波宏文參議員的協助下，促成大飯町和淡水區簽訂友好交流城市，足見福井和新北互動友好且益發深厚。鄭宇恩強調，感謝滝波宏文參議員長期推動台日合作，在2021年促成日本參議院全體一致通過台灣加入WHO決議的提案，盼未來在各領域有更多交流及互動，也盼能持續協助台灣加入CPTPP。

卓冠廷指出，近期中國無視國際標準，片面宣布暫停進口日本水產品，如此違背CPTPP原則的作法，讓大家看見中國沒有參與CPTPP的資格。而對於中國的不理性行為，台灣會和日本站在一起，堅定科學對應的立場，尤其我國政府已3度赴日視察及監測，檢測結果均符合國際安全標準。卓冠廷也稱，在座議員均願意為日本水產品宣傳，因為日本的漁產品是台灣人的最愛。

陳乃瑜表示，感謝日本向國際發聲，呼籲支持台灣加入WHO，今年五月也在瑞士WHA現場，親身感受到國際對台灣的支持；此次日本行趁空前往超市，看見架上販售台灣鳳梨，衷心感謝日本在台灣鳳梨遭中國為政治考量宣布暫停進口時，很快伸出援手。

黃俊哲也指出，兩年前在疫情最險峻、國際疫苗供應緊張的時刻，日本政府第一時間贈送我國大量疫苗，見證台日在彼此有難時互相扶持的情誼。

張嘉玲表示，日本前首相安倍曾說「台灣有事就是日本有事」，而我們有一天也會說「日本有事就是台灣有事」，日本若有任何台灣能夠幫忙的，我們一定會全力來協助，台灣與日本彼此的情誼深厚，彼此幫助有很好的互動，盼雙方情誼可以持續深化，誠如謝長廷大使所說的「善的循環」。

山田摩衣議員指出，台日夥伴關係日益緊密，日本政府也在許多國際場合提倡台海和平穩定的重要性，也期待未來台灣及日本除了持續透過城市外交深化合作關係，也藉安全等領域更深化的合作，共同促進印太區域和平自由開放及穩定。

日本 議員 山田摩衣 卓冠廷 陳乃瑜 CPTPP

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