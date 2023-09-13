反龍科三期擴建到凱道陳情 科管局：研議縮小徵收範圍

反龍科三期擴建自救會成員昨天北上凱達格蘭大道召開記者會，控訴龍科三期擴建案缺乏合法性、必要性。竹科管理局今天聲明回應，已於9月6日確定排除南側密集住宅區。有關國際美語村已排除既有三棟校舍建築物，不影響招生與師生權益，其他未開發土地，亦將研議縮小徵收範圍的可行性。

反龍科三期擴建自救會成員昨天北上抗議，控訴龍科三期擴建案徵收面積近9成、約138公頃都是私人土地，受影響人數估3000人，堅決反對龍潭科學園區浮濫徵收，並於記者會後向總統府遞交陳情書。

對此，竹科管理局今天聲明回應，竹科管理局回應，已於9月6日確定排除南側密集住宅區如:美的世界社區、宏福社區、巫氏公廳、馮輝岳故居及梅龍路396巷南側零星農舍等，有關國際美語村部分，原已排除既有三棟校舍建築物，將不影響該校招生與師生權益，其他相關未開發土地，亦將研議縮小徵收範圍的可行性。

竹科管理局指出，為顧及現住居民在地情感及照顧現住戶，避免搬離熟悉的生活環境，本次擴建用地內畫設住宅社區用地予以配售安置供建築居住使用；另德龍國小遷建，將以學生就學安全為優先考量，與桃園市政府於安置社區週邊尋覓適當地點。

竹科管理局表示民眾所提相關意見，會主動積極溝通，審慎評估可行性，相關調整擴建範圍將於10月公聽會前先寄送通知，在法律許可範圍內從寬從優認定協議價購，爭取相關所有權人最大的權益，期能達成保障地主權益、促進地方經濟發展與提升產業及國家競爭力三贏局面。