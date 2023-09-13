北台8縣市推展產業 喊話中央協助

北台8縣市產業年會昨開幕，各縣市盼中央協助地方解決土地、能源及淨零碳問題，才能發展產業，新北市府將彙整各縣市意見，十月發文促請中央相關部會提供實質協助，例如釋出國有地與地方合作開發，或邀地方政府成立招商所需水電調度專責平台。

「2023北台共榮領航台灣」產業論壇昨在新北開幕，新北和台北、桃園、基隆、新竹縣市、苗栗、宜蘭8縣市聚焦北台產業發展與區域經濟，盼整合產業優勢及資源。

新北副市長劉和然表示，北台總面積約台灣四分之一，創造全國一半以上產值，許多廠商卻面臨土地、水電及法規等問題，需要中央提供更多行政協助或資源挹注。年會也包含「招商媒合會」、「採購商洽會」，希望8縣市打團隊戰，就是新北市長侯友宜提到從北台慢慢擴展到全台，讓台灣安居樂業，讓產業發展，提高未來性。

劉和然也說，中央去年開始將國有地收歸並獨自招商，導致成效不如預期，中央沒真正了解地方需求，所以有時跟地方需求產生落差。

基隆副市長邱佩琳說，基隆有95%山地，可開發國有地大部分屬於軍方或台鐵等；海洋、地熱等再生能源發電，希望中央協助，避免影響生態。苗栗副縣長鄧桂菊也說，苗栗高山丘陵占84%，國有地大多不能開發，大面積土地「動彈不得」。

台北副市長林奕華說，許多發展受限中央法規，現在都還沒看到中央淨零碳相關子法，即便產出也還需要國際認證，都需要時間，中央須加快腳步，讓法令跟得上國際趨勢，企業才能依循。

新北經發局長何怡明說，過去中央都從產業面切入，但還是會觸及地方政府權管，若能從地方政府達到一致性，廠商會更游刃有餘；新北為工商首都，在北台平台20周年之際，更希望打破縣市行政區界線，從公公合作、公私合作再到私私合作，使效益最大化。「北台產業聯盟」已提出的建言書中，包括「評估簡化並彈性管理山坡地審查流程」，促進中央評估彈性管理。