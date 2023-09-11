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淡水體育會健康九九健行 千人參與動健康齊健走

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區體育會舉辦九九體育全民動健康健行活動，湧進超過千人來參與活動。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區體育會舉辦九九體育全民動健康健行活動，湧進超過千人來參與活動。 圖／紅樹林有線電視提供

每年九月九日是體育節，新北市淡水區體育會特別在上週六(9)日當天，於淡水國民運動中心前方廣場，舉辦九九體育全民動健康健行活動，當天一早天公做美，是個豔陽高照的好天氣，現場湧進超過千人來參與活動，在許多貴賓以及體育會成員的共同鳴笛之下，與民眾一起出發健行。

在活動開始前，由體育會成員帶著大家一起做熱身操，淡水體育會理事長 莊根松，特別在9月9日體育節當天週未盛大舉行，而今年現場就有超過1千人參與，在天氣穩定的情況下，感受出民眾對於運動的重視，而現場市議員，還有立委等民意代表，都一起出席，與大家一起做運動。

在活動當天涼爽的氣候，能夠一早就出來運動，再適合不過，這次紅樹林有線電視也特別贊助活動舉辦，一起響應支持體育活動，希望藉由這一次的舉辦，能夠號召大家養成運動的習慣，提昌運動精神，未來也希望每一年都可以繼續的辦下去。

體育 運動 淡水

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