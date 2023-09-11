北市4學校辦人權展 228事件、白色恐怖全列入

為推廣人權教育，北市文化局及台北二二八紀念館推動「2023深耕校園人權教育巡迴展」，今起至11月期間，將於北市4所國中小學校輪流舉辦「敲響和平鐘、打造人權心希望」人權教育展，結合政府、學校與民間社團的能量，傳達人權與和平的重要性，讓人權價值理念從學校教育紮根。

北市文化局攜手台北二二八紀念館，今天在松山國小展開「深耕校園人權教育展」巡迴。北市府秘書長李泰興表示，人權教育對學校而言相當重要，展覽透過校園紮根，讓學童了解世界人權宣言的價值觀、兒童人權公約的概念和實質內容，學生從小理解並具備了人權的DNA，長大後就更能保護自己、尊重他人。

李泰興指出，展覽讓學生更深入認識二二八事件的受難者被剝奪了哪些人權，並學習這個歷史教訓，讓歷史不再重演，同時讓人權提升到更高境界。而教育局與松山國小、仁愛國小、時建中學及南港高中共同努力，能讓人權觀念深入學生心中，貫徹重要的人權普世價值。

「2023深耕校園人權教育巡迴展」首站在松山國小，委託台北市二二八協會，結合人權教育議題學者專家、台北市國民教育人權議題輔導員、中華國際人權促進會等共同策劃，透過深入淺出的校園展覽，以輕鬆的方式帶領學生認識艱澀的人權議題。

北市文化局介紹，展覽中有兒童權利宣言、兒童權利公約和世界人權宣言等重要人權條文，讓學生了解自身權益，藉此學會尊重他人。同時說明大憲章、權利請願書、美國獨立宣言、聯合國世界人權宣言等國際重要人權發展進程。

後續於國中辦理的展覽也將因應學生年齡層不同，調整覽內容，除基本人權價值觀念外，還有二二八事件、白色恐怖、轉型正義和性別平等在內的多元議題，在學生心中種下人權價值的種子。