訴求開放沙崙 開水聯盟下水 海巡、警察蒐證

台灣開放水域聯盟前天到新竹縣峨眉湖抗議縣府禁止民眾從事水上活動，昨天轉往新北沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划槳從淡水捷運站下水至沙崙海灘上岸。海巡署、淡水警分局在旁蒐證，未阻攔民眾下水，避免衝突。

台灣開放水域聯盟昨號召玩家前往沙崙海域，上午9時許從淡水捷運站旁下水，數十人滑SUP一路從淡水河岸經正在施工中的淡江大橋，最後從沙崙海灘上岸。理事長李元治說，活動前有通知市府，從沙崙上岸後，沒接到勸導單、罰單，海巡人員僅計算有多少人、多少板下水及上岸，確保沒人落海。

一名玩家指出，昨天漁人碼頭堤防外側、內側海況良好，過碼頭後出現頂風，外海捲起小浪花，加上退潮流，有些人在八里上岸，一部分在沙崙海灘上岸。

開水聯盟指出，新北市可謂全國水域戒嚴「最大咖」，市長侯友宜任內有好幾個新誕生的水域禁區公告，呼籲新北市府盡早開放沙崙海域。

新北觀旅局回應，沙崙水域昔因溺斃事件頻繁，2013年列入危險水域，全面禁止水域遊憩，中央近年推動向海致敬政策，水域管理以開放為原則、限制為例外，市府支持中央政策，會另請專家團隊評估水域情況，以安全為前提，思考開放程度及項目。