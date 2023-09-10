快訊

U18世界盃／首次台日爭霸！中華隊打線「複製貼上」

雨彈升級！高雄、屏東豪雨 7縣市大雨一路下到晚上

和怪飼主過招 新北動保處捍衛動物權益寸步不讓

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千鈞一髮之際狗被急起搶回一命。圖／新北市動保處提供
新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千鈞一髮之際狗被急起搶回一命。圖／新北市動保處提供

動保意識抬頭，如何守護動物最大利益成為挑戰。新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千鈞一髮之際，狗被救起搶回一命，女飼主也毫髮無傷，動保處認定她不適任飼主，將狗沒入，她氣得打訴願、行政訴訟要爭回愛犬，動保處堅持不讓。

飼主形形色色，新北市動保處長楊淑方直言，很多人愛狗，卻用錯方法，和怪飼主過招很傷神，但捍衛動物最大利益，不能輕易讓步。

楊淑方提到，去年6月間一名女子到淡水河企圖尋短，她將愛犬的頭壓到水下，狗奄奄一息之際，被旁人發現救起，女子也幸運生還。這隻險些喪命的紅貴賓被帶到動物醫院治療，出院後由動物之家收容，女飼主千方百計要搶回愛犬，動保處開會認定她不適合再養狗，女子不接受，正持續和動保處打官司。

另有一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧，她出院後急著要接回狗，動保員有顧慮，憂心狗跟著她有一餐沒一餐，女街友堅持要求每周到收容所會面30分鐘，動保員從旁觀察，認為她對狗相當有愛，也認為不論貧富都有養狗權利，不該用世俗眼光認定狗跟著她一定是受苦，9月7日讓狗回到她身旁，人和狗終於團圓，動保員也不忘送她一些飼料。

這名中年女街友愛狗成痴，她養狗造成環境髒亂和家人衝突不斷，她寧可流落街頭也要養狗，她坐街頭乞討時，3隻狗陪在身旁，時而被她抱在懷裡，或靜靜地坐在一旁，看得出人狗情深。

女街友的狗被動保處沒入期間，她相當思念愛犬，每周跑到動物之家要求探視愛犬，動保處開會討論後，評估她對狗有一定責任感，決定將狗發還，也送給她一些飼料，叮嚀她要將狗繫繩，確保狗不會爆衝或攻擊他人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千鈞一髮之際狗被急起搶回一命。圖／新北市動保處提供
新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千鈞一髮之際狗被急起搶回一命。圖／新北市動保處提供
新北一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧。圖／新北市動保處提供
新北一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧。圖／新北市動保處提供
新北一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧。圖／新北市動保處提供
新北一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧。圖／新北市動保處提供
新北一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧。圖／新北市動保處提供
新北一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧。圖／新北市動保處提供

街友 動物之家

延伸閱讀

新北推認養多管齊下 里辦功能+1 當動保處神隊友

影／蔣萬安令全力協助 救出塌陷棟受困逾60小時貓咪

高難度任務！伴失能、失智、失明不放手 中和動物之家用愛長照終老

99狗狗節 寵物公園年久失修、動保處促改善

相關新聞

機車練習場緊鄰籃球場民憂危險 林口公所將架3米高圍欄

新北市林口機車練習場一旁有籃球場，有民眾認為機車練習場與籃球場僅用簡易車阻區隔，擔心發生意外。議員李宇翔說，基於安全應先...

和怪飼主過招 新北動保處捍衛動物權益寸步不讓

動保意識抬頭，如何守護動物最大利益成為挑戰。新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千...

泰國藤球友誼賽、水燈節 移工嗨翻新北市民廣場

新北市政府勞工局與泰國貿易經濟辦事處，今天舉辦「新北市第10屆泰國藤球友誼賽暨水燈節」，吸引不少泰國朋友到場觀賞活力四射...

防再有公安民宅塌陷 北市明起清查180多處工地

台北市大直民宅塌陷案第三天，塌陷基地已完成回填，為避免再發生類似工地施工造成的民宅塌陷意外，台北市政府明天周一開始，將針...

新北推認養多管齊下 里辦功能+1 當動保處神隊友

各地收容所都面臨空間不敷使用壓力，新北市動保處多管齊下推動物認養，近年認領養率衝到94%，是六都最高。看好里辦公室人氣高...

違建成政治圈熱門話題 新北拆除大隊近日召開廉政會報

違章建築近日成政治圈熱門話題，不少政治人物被檢驗，政府相關單位情況也備受關注。新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦