和怪飼主過招 新北動保處捍衛動物權益寸步不讓

動保意識抬頭，如何守護動物最大利益成為挑戰。新北一名女子去年6月帶飼養的紅貴賓到河邊尋短，她將狗頭壓到水中被旁人發現，千鈞一髮之際，狗被救起搶回一命，女飼主也毫髮無傷，動保處認定她不適任飼主，將狗沒入，她氣得打訴願、行政訴訟要爭回愛犬，動保處堅持不讓。

飼主形形色色，新北市動保處長楊淑方直言，很多人愛狗，卻用錯方法，和怪飼主過招很傷神，但捍衛動物最大利益，不能輕易讓步。

楊淑方提到，去年6月間一名女子到淡水河企圖尋短，她將愛犬的頭壓到水下，狗奄奄一息之際，被旁人發現救起，女子也幸運生還。這隻險些喪命的紅貴賓被帶到動物醫院治療，出院後由動物之家收容，女飼主千方百計要搶回愛犬，動保處開會認定她不適合再養狗，女子不接受，正持續和動保處打官司。

另有一名中年女街友今年6月初在板橋區路倒，3隻相依為命的狗，其中2隻被安排住進板橋動物之家，1隻託友人照顧，她出院後急著要接回狗，動保員有顧慮，憂心狗跟著她有一餐沒一餐，女街友堅持要求每周到收容所會面30分鐘，動保員從旁觀察，認為她對狗相當有愛，也認為不論貧富都有養狗權利，不該用世俗眼光認定狗跟著她一定是受苦，9月7日讓狗回到她身旁，人和狗終於團圓，動保員也不忘送她一些飼料。

這名中年女街友愛狗成痴，她養狗造成環境髒亂和家人衝突不斷，她寧可流落街頭也要養狗，她坐街頭乞討時，3隻狗陪在身旁，時而被她抱在懷裡，或靜靜地坐在一旁，看得出人狗情深。

女街友的狗被動保處沒入期間，她相當思念愛犬，每周跑到動物之家要求探視愛犬，動保處開會討論後，評估她對狗有一定責任感，決定將狗發還，也送給她一些飼料，叮嚀她要將狗繫繩，確保狗不會爆衝或攻擊他人。