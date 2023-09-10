遶境過後垃圾滿地 新北擬直接開罰主辦的宮廟

遶境、進香是台灣不少宮廟年度盛事，熱鬧滾滾活動總吸引大批人潮參與，但部份人士亂丟垃圾、煙蒂、吐檳榔汁，讓沿路居民苦不堪言。現行法令針對亂丟垃圾開罰對象是針對「明確行為人」，數百甚至上千人的大型活動行為人難尋，造成環保單位開罰困難。新北市環保局研擬訂定《環境維護管理自治條例》，將明確規範對象以主辦單位為主，活動申請時還要提出清潔計畫，同時守護傳統文化與環境清潔。

淡水某宮廟今年7月30日辦理遶境活動，雖提前向市府申請路權，但遶境規模、參與人數等與申請資料明顯落差，預估500人參加，來了超過3000人，加上事後清潔人力安排不足，活動後10處現場垃圾及鞭炮屑等無即時清理引發民怨，市府蒐證後，總計開罰6萬元罰鍰；板橋某宮廟去年遶境路過江翠重劃區「留滿地垃圾、檳榔渣」同樣引民怨。

新北市環保局指出，依據廢清法第27條規定，亂丟垃圾、汙染路面等汙染行為開罰對象為「行為人」，但實際集會遊行或宗廟繞境等活動，很難明確找到行為人，或因現場人數眾多告發有難度。

為守護傳統文化兼顧環境清潔，市府研擬訂定《環境維護管理自治條例》，擬將明確規範對象以主辦單位為主，要求事前提出清潔計畫及確實安排清潔人力、機具，若經蒐證屬實，將可直接開罰主辦方，依據廢清法規定，每件可罰1200到6000元。

環保局表示，新北目前規定辦理大型活動或繞境活動，都要提送市府相關活動計畫書，環保局也會事前執行宣導作業，並於活動當天稽查環境，近兩年共計告發59件，其中空汙18件、噪音14件、環境髒亂27件，總計開罰15萬9150元。

三重在地重要信仰先嗇宮董事長李乾龍說，遶境祈福是非常莊嚴且隆重的活動，若參加的對象吃檳浪亂吐，便當吃完亂丟，甚至鞭炮放太多，反而讓活動神聖性大大降低，對神明也不尊敬，市府能有更明確規範督促相關單位負責，他非常贊同。

李乾龍說，先嗇宮目前遶境活動多偏向使用車隊形式的象徵性遶境，可避免傳統重複遶境造成的交通阻塞、鞭炮太多問題，避免造成不同宗教信仰民眾有負面觀感，也能保護傳統文化傳承。