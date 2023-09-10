找基泰重建大直塌陷民宅？ 都發局長：不可能、沒這選項

北市中山區建案「基泰大直」施工不當，釀大直街94巷房屋傾斜下陷，使得損鄰規則、開挖深度規避結構審查引發討論。台北市長蔣萬安今說要全面性檢視整個機制及SOP，都發局長王玉芬坦言損鄰規則確實有檢討空間，另預計每一季委託技師公會檢查開挖工地。

基泰建設要住戶簽合作興建意向書，其中「舊建物一坪換一坪」遭疑居心叵測、著眼容積獎勵。王玉芬表示，意向書不具任何法律效力，都市更新容積獎勵是依相關規定申請辦理，現在是要看建商願意給住戶什麼條件，後續也得看住戶意願；如果住戶需要，市府會用公辦都更方式協助重建。至於重建會找基泰建設？她說，「應該沒有這個選項和可能性。」

建管處統計2014年至今年3月受理損鄰陳情並經認定屬施工損害，予以列管案件數4829件。

對於「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，都發局長王玉芬表示，後續會重新檢視相關規定與流程，現有規定行之有年，同仁所做相關處分都是依法行政，也坦言確實有檢討空間，因涉及層面廣，需討論、檢討不足之處。

建管處說明，該案會全面檢視事情原委，如果依照相關規定執行，仍有制度面的不足，會檢討現有SOP，避免未來再發生類似情形。

至於地下層開挖深度12公尺需結構審查，建商是否規避狀況，副市長李四川坦言，政府機關只能依法行政，深開挖部分將會加強監督、增加查察的頻率。王玉芬回應，預計每一季委託技師公會檢查開挖工地。

王玉芬也說，地下層開挖7公尺、12公尺才要特別審查。事實上，北市地質本來普遍性不好，公告敏感地區為沼澤、湖泊，例如基隆河截彎取直、信義計畫區都是，因此7公尺就要審查，市府將會針對這部分檢討。

建管處表示，委託四大公會下周一起全面清查北市開挖中工地，評估工地有無公安之虞，並於1周內檢查完畢；若是有公安疑慮之情形，立即勒令工地停止施工並進行改善。