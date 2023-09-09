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板橋介壽路公有地長期被私占 搖身變免費機車格解決停車問題

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋介壽路公用地長期被民眾私自占用。圖／新北市工務局提供
板橋介壽路公用地長期被民眾私自占用。圖／新北市工務局提供

新北市板橋介壽街人來人往，一處占地約86餘平方公尺的公有地，長期遭違規車輛占用且環境髒亂，經新北市政府跨局處合作，透過「新北美樂地2.0」專案，空地搖身一變，變成12個免費機車停車格，提供附近里民使用，解決地方停車空間不足問題。

新北市養工處表示，該處位於板橋區介壽街37號對面的公有地，長期遭私人占用停放車輛，里民出入也有安全上的風險，經過當地里長反映，養工處邀集了交通局、公所等相關單位會勘，了解附近居民眾多，周邊機車停放空間不足，決定將閒置土地規劃成免費機車停車格供民眾使用。

養工處提到，本次工程經費約15萬元，先由公所進行道路刨鋪整平，再由交通局規劃繪製12個路邊機車停車格(含身心障礙停車格1格)，同時也保留空間做為UBIKE2.0停放點，目前機車格及UBIKE2.0停放點皆已完工啟用。

工務局表示，「新北美樂地2.0」整合公權力及各機關共同協調合作，將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、綠地、微笑單車停放點等公共設施設備，未來市府將持續傾聽在地居民聲音，將公有土地以最大效益進行活化，打造更優質的居住環境。

板橋介壽街一處公地透過「新北美樂地2.0」專案，搖身一變為12個免費提供附近里民使用的機車停車格。圖／新北市工務局提供
板橋介壽街一處公地透過「新北美樂地2.0」專案，搖身一變為12個免費提供附近里民使用的機車停車格。圖／新北市工務局提供
板橋介壽街一處公地透過「新北美樂地2.0」專案，搖身一變為12個免費提供附近里民使用的機車停車格。圖／新北市工務局提供
板橋介壽街一處公地透過「新北美樂地2.0」專案，搖身一變為12個免費提供附近里民使用的機車停車格。圖／新北市工務局提供

停車場

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