新莊區高中用地將解編蓋公園、市場 議員籲做好配套

新北市新莊區公共設施不足，位於新莊運動中心附近的高中一、高中二用地總計5.57公頃，未來將解編變更為住宅區、公園及市場用地，日前經內政部都委會審議通過，新北市城鄉局將再辦理公展。議員認為，在地攤商有上百個，要求市府做好改建期間的配套措施，更要有中繼市場安置攤商。

配合公保地解編，高中一、高中二用地江透過公辦重劃機制，未來地主除領回住宅區土地外，也可提供地方所需的公設用地。城鄉局今起公展30天，將在9月27日在新莊區公所舉辦說明會。

在地民眾長期反應南新莊公園綠地不足，且地方有運動中心、停車場需求。城鄉局表示，高中一用地除畫設住宅區、道路，也畫設0.69公頃的公園用地兼體育場用地，該用地將由體育處、交通局評估興建新莊第二座國民運動中心，並共構地下停車場，補充地方所需公共設施。

另外，文高二用地位於新莊中華路、新莊運動公園東側，面積2.42公頃，現況為中美、美秀市場、停車場及幼兒園等鐵皮臨時建物。城鄉局表示，考量地區仍有市場採買需求，解編後將畫設住宅區、道路，及規畫0.56公頃的市場用地，未來由市場處打造現代化零售市場。