金瓜石北34線道路拓寬好順暢 遊客、居民通行保安全

為改善瑞芳區金瓜石黃金博物館前道路狹窄及會車不易問題，市府近日完成瓶頸路段拓寬改善工程，目前已經完工通車，大幅提升附近時雨中學師生、黃金博物館的遊客、居民等通行安全，今(8)日市議員林裔綺和當地里長就到現場關心車流狀況，現在可以順暢通行，大幅提升道路安全。

位於金瓜石黃金博物館大門口的北34線3K+300~3K+430道路，為黃金博物館唯一聯外道路，東側為遊客眾多的博物館園區，平、假日遊覽車及公車繁忙，西側則為靜謐的老舊山城聚落瓜山社區；道路拓寬前，原有路寬僅4到5公尺，無法滿足大客車雙向會車需求，常發生車輛堵塞危險倒車情形。

市議員林裔綺表示，這段道路在拓寬前相當狹小，兩台大車無法會車，險象環生，再加上客運公車，遊覽車流量也大，三年前多次會勘後終於爭取到拓寬經費，並協調附近台糖土地配合拓寬，雖然施工較為困難，花了將近一年才完成，但通行環境順暢許多。

瓜山里里長張英傑表示，金瓜石路段狹小導致車禍意外不斷上演，這幾年逐段拓寬改善，讓假日車流量順暢很多，感謝新北市府團隊的努力還有各方民意代表的協助爭取，讓這地方重大的瓶頸總算獲得改善。

瑞芳區北34線瓶頸路段改善完成後，有效提升黃金博物館聯外道路交通及安全，施工團隊克服困難，塑造山區道路拓寬的典範，受益的不只是遊客也使地方民眾可以共享，提昇市民居住及交通品質。