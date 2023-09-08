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淡水沙崙海岸停車難 市議員爭取設置汽機車格位

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區沙崙海岸無法停車，經過新北市議員陳偉杰的爭取之後，現在設置汽車停車位80格、機車停車格25格。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區沙崙海岸無法停車，經過新北市議員陳偉杰的爭取之後，現在設置汽車停車位80格、機車停車格25格。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區沙崙海岸，每到假日就會有不少遊客在海岸沙灘上散步，搭配著夕陽美景更有婚紗網美拍拍人群，滿滿都是人潮，但在距離海灘最近的路口處，觀海路筆直的道路上原本都是紅線無法停車，經過新北市議員陳偉杰的爭取之後，現在設置汽車停車位80格、機車停車格25格，交通局完成繪製後評估納入收費管理。

新北市議員陳偉杰表示，位於淡水區漁人碼頭旁邊的沙崙海水浴場 ，一直以來都是觀光熱門景點，適逢假日都會湧入大量遊客人潮，由於大部分民眾都是開車前往，也導致車輛違停亂象不斷發生，先前有民眾向偉杰陳情，因此也在鄰近的觀海路設置汽車停車位80格、機車停車格25格。

市議員陳偉杰指出，經服務團隊同仁邀集新北市政府交通局 、養護工程處、淡水區公所以及淡水區沙崙里里長彭瑀筑，一同前往會勘並決議，觀海路寬距離足夠，規劃繪製汽、機車停車格，需避開該路段之路口處、公車格以及轉彎處，另外為了防止汽、機車久停占用位置，請交通局完成繪製後評估納入收費管理，透過合理、妥善的規劃停車格，不僅解決車輛違停所導致車禍危險的發生，同時也滿足遊客的停車需求，並可帶來觀光人潮，創造多贏的局面。

淡水 陳偉杰

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