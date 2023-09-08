一個溜滑梯不夠玩 汐止原住民公園遊具換大組

位在汐止樟樹二路底的原住民公園，因為，週邊的社區大樓越來越多，原本的遊樂器材已經不夠便用，尤其假日小朋友多，只有一個溜滑梯，根本不夠玩，所以，新北市議員白珮茹就協助，將原本老舊的遊具更新，並且更換為大型遊具，要讓孩子們玩的盡興。

山光里長陳永松說，真的很感謝白珮茹議員幫忙更新遊具，因為，一直有民眾在反應之前的溜滑梯只有單邊而已，現在換成雙邊的溜滑梯，民眾都很滿意，之前都不夠使用，小朋友都會搶著玩會吵架，現在幾乎星期六、日小朋友很多，尤其之前暑假期間使用率更高。

新北市議員白珮茹表示，主要是來原住民公園看一下新的遊樂設施已經更新完畢，因為之前里長還有里民希望可以針對遊具可以進行更新，那因為考量這邊的腹地有限，因為上面是高速公路有時候下雨，雨水滴下來，考量整個遊憩的安全，希望提供給小朋友比較安全的環境，所以，還是照原來的規模，但是換了整組新的而且是有通過規範的遊具，每次假日經過時，有發現小朋友都很開心的在這邊玩，也希望遊具更新後大家能夠愛惜，讓整個原住民公園設施能夠更完善。