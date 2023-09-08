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金山清水溪護岸延伸300米防洪 採砌石法美觀安全
新北市金山區金山潭子內清水溪支流，因部分護岸不完整，長期有土石滑落和河岸淘空情形，易大雨或颱風威脅居民安全。市政府近日完成300公尺護岸整治，高度約2.9公尺，並增加2處固床工程，提升防洪及保障在地安全。
金山區清水溪流貫在地重要農業區域，然部分護岸老舊損壞，只要大雨或颱風一來，居民擔心水災為患，經周雅玲議員及六股里長鐘鼎平建議，新北市政府水利局及金山區公所完成護岸改善。
里長鐘鼎平說，該段護岸因沖刷而毀損，護岸該溪流是社區內重要的水資源且自然生態區，修復後改採用砌石護岸，既美觀也讓當地民眾不必再擔憂淹水問題，居住也更有保障。
議員雅玲表示，清水溪護岸破損，只要有大雨就會沖刷護岸，影響民眾生命財產安全，此次整治兼顧大自然之生態工法，就地取材方式施工，改善完成後，可大幅降低護岸潰堤發生機會。
金山區長劉昌松指出，金山潭子內清水溪支流，因部分護岸不完整，長期有土石滑落和河岸掏空的情形發生，市政府展開整治金山清水溪護岸邊坡改善工程，這次護岸施工長度約為300公尺，高度約2.9公尺，並增加2處固床工程，安全性增加很多。
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