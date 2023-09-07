淡水中山北路彎角遭長期佔用 終拆除後拓寬顧安全

新北市淡水區中山北路一段247巷與207巷路口處，過去這裡車流量非常的大，不過路口旁的彎角長久以來遭到路邊店家長期佔用，在地新興里長吳錦泉向新北市工務局來反應，並且在近期成功將佔用設施拆除，並且將彎道拓寬，打造出良好的行車視線。

里長吳錦泉說，翻開地籍圖一看，發現這裡根本就是道路用地，半年多的來多次會勘、與屋主協調，承受來自多方的壓力，只有據理力爭、排除萬難、堅持到底，終於還路於民、降低轉彎的視覺死角為大家爭取更安全的道路。

由於這個路口月初就已經進場施工，因此預計近期就可以拓寬完畢。新興里長吳錦泉表示，這個路口汽機車非常多，由於屬於多向路口，有六條巷弄連接，車流量非常大，又有斜坡與彎道，過去時常也發生大大小小的車禍事故，所以行車視角非常重要，在這一塊彎角拓寬後，也可以將用路人的視線更加寬闊，打造更安全的行車環境。