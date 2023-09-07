淡水首任鎮長官舍閒置後拆除 公所辦再利用說明會

民國100年淡水區公所開始進行淡水鎮首任民選鎮長官舍原址重建計劃，但中間因為與施工廠商所使用的材料與設計有不符情況因而進入司法訴訟，經過12年到今年才結束，因此區公所進行一場首任鎮長官舍再利用計劃說明會，來討論未來要如何進行後續。

淡水區長巫宗仁表示，希望藉由這次說明會，除了向市議員民意代表，還有民眾各文史工作者進行計劃說明，還有官舍的原由之外，也期盼廣納各界的意見後，未來與市府能夠在民意基礎下，來討論如何進行這一塊地的再利用計劃。

新北市議員陳偉杰表示，鎮長官邸是淡水歷史的一部分，也應當是淡水「觀光景點群」的成員，以任何形式來紀念首任鎮長官舍，同時也要達到在地居民的需求。

在地里長說，希望能夠做為在地里民能夠使用的空間，例如種種菜等等。

市議員陳家琪表示，這裡具有紀念價植，希望重視在地居民的需求，以及達到觀光與歷史文化的背景，兩者都可以兼具較為妥當。而在這場說明會後，區公所會廣納各界的意見，再與市府討論，是要重建還是做為其他使用。