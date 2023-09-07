汐止厚德里共餐邁入11年不間斷 獅子會捐加菜金

汐止厚德里老人共餐，開辦以來除了疫情期間從不間斷，今年邁入第11年，好多長輩們早就習慣每個星期三的午餐約會，昨(6)日成功獅子會就帶來加菜金，還貼心的幫長輩們打菜，讓老人家都好開心。

獅子會總監楊燦煌說，厚德里服務團隊非常熱心，每個禮拜都為了老人共餐在忙，現在老人的社會已經來了，政府單位做不到的，有里長、志工們一起來服務，來照顧對社會最大貢獻的老人家。

成功獅子會長楊之賢表示，汐止區厚德里的老人共餐已經行之有年，里長熱心公益，成功獅子會也一直參與其中，致力社會公益服務，今年擔任會長也很榮幸能夠來捐加菜金，為關懷老人儘一份心力。

厚德里長陳有諒指出，每個禮拜三固定辦老人共餐，經費來源有蘆洲區的獅子會總監楊燦煌長期捐助，讓里內的老人家每個星期都吃的非常開心，感謝有這些社會人士長期支助厚德里老人共餐，今年邁入第11年，已經吃了6萬多人次了，錢就不用算了，以便當來講吃了6萬多個便當，真的很感謝今天包括獅子會總監楊燦煌及成功獅子會、喜悅獅子會一起來捐加菜金。