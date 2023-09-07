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林右昌與賴品妤瑞芳拜廟吃美食 讚龍鳳腿、胡椒餅一絕

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
林右昌與賴品妤瑞芳拜廟吃美食。記者游明煌／攝影
林右昌與賴品妤瑞芳拜廟吃美食。記者游明煌／攝影

內政部長林右昌今天下午到新北市瑞芳瑞慈宮及龍巖宮參拜，參拜前先到瑞芳美食廣場用餐，民進黨立委參選人賴品妤一起拜訪各攤商。林右昌表示，瑞芳美食是他的兒年記憶，尤其龍鳳腿、胡椒餅更是一絕，是瑞芳必買小吃美食。

林右昌說，宗教是內政部的職掌範圍，今天特別到瑞芳信仰中心瑞慈宮、龍巖宮參拜，因他媽媽就是猴峒人，他小時候二舅就在瑞芳開西藥房，所以他對瑞芳很熟，小時候跟媽媽回老家，都會要到瑞芳轉車。而瑞芳和基隆是一個生活圈，他今天中午就來瑞芳美食街吃小吃，回味一下兒時的記憶，感覺很溫暖，也來關心瑞芳地方的發展。

林右昌表示，他小時候吃得比較簡單，但現在瑞芳的美食太多了，龍鳳腿、紅肉、肉羹湯、胡椒餅都很知名又好吃，尤其龍鳳腿、胡椒餅是一絕，是來瑞芳必買小吃美食。

立委賴品妤說，部長小時在瑞芳，知道有哪些美食，她覺得吃完正餐可以吃甜點，瑞芳美食街的燒麻糬最適合吃完正餐後來吃。她的服務處就在附近，她與同仁中午常在附近覓食。林右昌笑稱賴品妤有本錢可以吃甜點，她一次可以吃三顆，他只能吃一顆。

林右昌與賴品妤瑞芳拜廟吃美食。記者游明煌／攝影
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瑞芳 美食 林右昌 賴品妤 小吃

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