中秋送禮台中盆栽吹混搭風 貴婦愛蘭花、年輕人喜多肉
台中市花卉批發市場為搶攻中秋送禮商機，聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。業者觀察，今年盆栽伴手禮吹混搭風，可客製化、專車配送，企業、貴婦喜歡以蝴蝶蘭或進口圓形花卉為主體組合盆栽，年輕人愛多肉植物搭兔子等造型裝飾，走的是可愛療癒風。
台中市農業局專員黃育珍說，中秋除了烤肉聚餐，歡迎民眾到花卉批發市場，親身感受花藝之美；而獨特的中秋節盆栽禮盒，送一份美好綠意，更能療癒每一天的生活。
台中市花卉批發市場理事主席林坤田說明，市場有31家零售批發業者進駐，此次集結名人花坊、石素銀花坊、花露花卉、台光、御華坊、 綠洲、千庭、大菩提、芙蘿菈、中原等10家花店推出「花好月圓組合盆栽」。
業者熱烈響應，發揮巧思推出十餘種以蝴蝶蘭、高級進口切花、多肉植物、觀葉植物為主的「花好月圓組合盆栽」，有的盆栽把應景的柚子、兔子造型裝飾等的當成素材融入盆栽中，另外也接受客製化服務。
名人花坊指出，現在流行客製化，企業、貴婦送禮，還是最愛蝴蝶蘭盆栽，也有的愛進口康乃馨、牡丹菊等大朵圓形花卉為主體，再混搭本地花材、文旦等，應景又大氣亮麗，也讓收到禮物賓客印象深刻。
林坤田指出，春節、情人節、端午及中秋節都是花卉市場的旺季，近幾年多肉植物興起，讓喜好養蒔花卉的年齡層再下修，今年走可愛療癒風的多肉植物混搭盆栽很受年輕人歡迎。
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