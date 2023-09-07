快訊

獨／太魯閣車廂見遺骸 台鐵、運安會互踢皮球…羅秉成忍不住發聲

威力彩連槓飆4.7億！4星座4生肖「福報財運俱佳」今晚贏定了

天皇跳海的悲慘歷史：關門海峽如何訴說日本與台灣的故事？

中秋送禮台中盆栽吹混搭風 貴婦愛蘭花、年輕人喜多肉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影

台中市花卉批發市場為搶攻中秋送禮商機，聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。業者觀察，今年盆栽伴手禮吹混搭風，可客製化、專車配送，企業、貴婦喜歡以蝴蝶蘭或進口圓形花卉為主體組合盆栽，年輕人愛多肉植物搭兔子等造型裝飾，走的是可愛療癒風。

台中市農業局專員黃育珍說，中秋除了烤肉聚餐，歡迎民眾到花卉批發市場，親身感受花藝之美；而獨特的中秋節盆栽禮盒，送一份美好綠意，更能療癒每一天的生活。

台中市花卉批發市場理事主席林坤田說明，市場有31家零售批發業者進駐，此次集結名人花坊、石素銀花坊、花露花卉、台光、御華坊、 綠洲、千庭、大菩提、芙蘿菈、中原等10家花店推出「花好月圓組合盆栽」。

業者熱烈響應，發揮巧思推出十餘種以蝴蝶蘭、高級進口切花、多肉植物、觀葉植物為主的「花好月圓組合盆栽」，有的盆栽把應景的柚子、兔子造型裝飾等的當成素材融入盆栽中，另外也接受客製化服務。

名人花坊指出，現在流行客製化，企業、貴婦送禮，還是最愛蝴蝶蘭盆栽，也有的愛進口康乃馨、牡丹菊等大朵圓形花卉為主體，再混搭本地花材、文旦等，應景又大氣亮麗，也讓收到禮物賓客印象深刻。

林坤田指出，春節、情人節、端午及中秋節都是花卉市場的旺季，近幾年多肉植物興起，讓喜好養蒔花卉的年齡層再下修，今年走可愛療癒風的多肉植物混搭盆栽很受年輕人歡迎。

台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影
台中市花卉批發市場聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。記者趙容萱／攝影

盆栽 中秋節 多肉植物

延伸閱讀

2023屏東中秋公益伴手禮 慢半拍的好心意

醫師沈政男斥民進黨 諂媚年輕人、不把老人家放在眼裡

博客來公布「TOP5中秋暢銷禮盒」！海內外最愛這一款

獨／高雄楠梓狹小巷弄被當停車場 駕駛嘆：超難開

相關新聞

中秋送禮台中盆栽吹混搭風 貴婦愛蘭花、年輕人喜多肉

台中市花卉批發市場為搶攻中秋送禮商機，聯合10家零售批發業者推出「花好月圓組合盆栽」。業者觀察，今年盆栽伴手禮吹混搭風，...

中和自強公園 打造「森林覓徑」

新北中和區自強公園兒童遊戲場2018年設立，該處是民眾休憩熱點，鄰近自強國小，遊戲場使用逾5年，又是罐頭式遊具相對無趣，...

新北環保陳情案 噪音逾4成最多

新北市每年環保陳情案逾3.7萬件，噪音占44％是大宗。新北市環保局對噪音延長管制時段，全天候透過科技管制噪音車，對拒不改...

人口增多 尖峰塞車 央北重劃區 地方盼建高架道解套

新北市新店央北重劃區人口增多，尖峰時期已有壅塞情況，原本短短幾分鐘路程要塞到20分鐘，地方希望能做高架快速道分散車流。新...

北市動物園漲價 全票將調為100元

台北市立動物園年平均遊客達300萬人次，但門票凍漲26年，北市教育局務會議昨通過票價調整案，目前現行全票60元將調漲為1...

髒亂戶依舊 明倫社宅住戶抗議

號稱台北市最貴社宅的明倫社宅，出現1名獨居住戶長期囤積雜物，因髒亂造成社宅內蟑螂亂竄，且尿味四溢，同樓層鄰居忍受多年，隔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦